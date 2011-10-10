آشنایی مردم با آثار وقوع جرم هدف جشنواره "راه روشن" مشهد است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدلله جامی در بازدید از دبیرخانه جشنواره فرهنگی و هنری راه روشن در مشهد تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم می تواند بهترین کمک به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به آرمان های بنیانگذار انقلاب اسلامی باشد.

جامی افزود: نوع نگاه جشنواره ملی راه روشن به گونه ای است که عموم مردم نسبت به آثار وقوع جرم مطلع شوند و هنر ابزار مناسبی برای انتقال این ایده و هدف است که خوشبختانه با استقبال هنرمندان همراه شده است.

مدیر کل پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان کرد: برگزاری چنین جشنواره های هنری با موضوع وقوع جرم سطح آگاهی مردم را نسبت به آثار و عواقب وقوع جرم آشنا خواهد کرد.

وی افزود: برای رسیدن به این هدف همه رسانه ها و مطبوعات و نهاد ها و سازمان ها مسئول هستند و در این راستا کمک رسان قوه قضائیه خواهند بود.

گفتنی است، جشنواره سراسری فرهنگی هنری "راه روشن" از 17 تا 24 آبان ماه در مشهد برگزار می شود.