  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۷

جامی:

آشنایی مردم با آثار وقوع جرم هدف جشنواره "راه روشن" مشهد است

آشنایی مردم با آثار وقوع جرم هدف جشنواره "راه روشن" مشهد است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل پیشگیری فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه گفت: جشنواره راه روشن هدفی جز آشنا کردن مردم به ویژه جوانان از عواقب و آثار وقوع جرم و پیشگیری از آن در جامعه ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدلله جامی در بازدید از دبیرخانه جشنواره فرهنگی و هنری راه روشن در مشهد تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم می تواند بهترین کمک به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به آرمان های بنیانگذار انقلاب اسلامی باشد.

جامی افزود: نوع نگاه جشنواره ملی راه روشن به گونه ای است که عموم مردم نسبت به آثار وقوع جرم مطلع شوند و هنر ابزار مناسبی برای انتقال این ایده و هدف است که خوشبختانه با استقبال هنرمندان همراه شده است.

مدیر کل پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان کرد: برگزاری چنین جشنواره های هنری با موضوع وقوع جرم سطح آگاهی مردم را نسبت به آثار و عواقب وقوع جرم آشنا خواهد کرد.

وی افزود: برای رسیدن به این هدف همه رسانه ها و مطبوعات و نهاد ها و سازمان ها مسئول هستند و در این راستا کمک رسان قوه قضائیه خواهند بود.

گفتنی است، جشنواره سراسری فرهنگی هنری "راه روشن" از 17 تا 24 آبان ماه در مشهد برگزار می شود.

کد مطلب 1429179

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها