بازارچه تولیدات مشاغل خانگی در بستک احداث می شود

مسعود شکاری در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز امیدواری از تحقق ایجاد هزار فرصت شغلی سال90 در شهرستان بستک بیان داشت: 50 میلیارد تومان اعتبار جهت 50 هزار فرصت شغلی در سال90 در استان است که 20هزار فرصت شغلی در زمینه مشاغل خانگی است که از بین آن 35درصد در رابطه با افراد مستقل و 65 درصد دیگر به پشتیبان اختصاص دارد که شامل سه بخش حقیقی، حقوقی و خوشه ای است.

وی اظهارداشت: شیوه نظارت قبل و بعد از پرداخت تسهیلات با دستگاههای اجرایی بوده وبانکهای عامل نیز در حین پرداخت وبر نحوه هزینه کرد تسهیلات بایستی نظارت لازم داشته باشند.

به گفته وی، متقاضیان طرحهای مشاغل خانگی جهت ثبت نام و اخذ کد رهگیری می توانند به دفاتر کاریابی مراجعه کنند که هزینه ثبت نام به موجب تفاهمنامه منعقده گروه کارشناسی اشتغال استان به منظور تشویق و کسب درآمد دفاتر کاریابی برای افراد مستقل 10 هزار تومان و افراد پشتیبان هشت هزار تومان در نظر گرفته است.

شکاری در مورد گردش کار مشاغل خانگی عنوان کرد: بعد از ثبت نام در دفاتر کاریابی و اخذ کد رهگیری، دستگاههای اجرایی پرسشنامه های مستقل، پشتیبان و تحت پوشش را در اختیار متقاضیان قرار می دهند و پس از تائید و نظر کارشناسی به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی طرح و اهلیت فردی متقاضی، پرونده به گروه کارشناسی اشتغال و سرمایه گذاری استان به منظور بررسی، تایید، تصویب طرحها و صدور مجوز فعالیت ارسال می شود و چنانچه متقاضی تمایل به دریافت وام مربوطه داشته باشتد در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان طرح مورد نظر، به بانکهای عامل یا صندوق مهر امام رضا(ع)جهت دریافت تسهیلات معرفی می شود.

وی تصریح کرد: یک قطعه زمین به مساحت دو هزار متر مربع که از طرف اداره کار شهرستان جهت فروش محصولات مشاغل خانگی تهیه شده و در آینده پس از تامین اعتبارشروع به احداث خواهد شد.