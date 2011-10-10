پلیس و اصناف برای حفظ منافع در کنار هم باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته نیروی انتظامی صبح دوشنبه همایش پلیس و اصناف در ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان ثلاث باباجانی با حضور اصناف و هیئت مدیره اتحادیه های صنفی، فرماندهان نظامی و انتظامی این شهرستان برگزار شد.

سرگرد براری در این همایش با تاکید بر تعامل، همفکری در بیان اصناف و پلیس، گفت: نقش پلیس اماکن عمومی و اصناف در تکمیل امنیت اقتصادی مردم در شهرستان ثلاث باباجانی از مولفه های مثبت در کار ماست.

وی تصریح کرد: برای تأمین منافع جامعه باید پلیس و اصناف در کنار هم باشند تا منافع عمومی نیز تأمین شود.

فرماندهی انتظامی شهرستان ثلاث باباجانی در پایان گفت: پلیس همواره در کنار اصناف و مردم خواهد بود و تمام سعی و تلاش و توان خود را برای برقراری امنیت در جامعه مصروف خواهد کرد.