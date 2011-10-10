99 درصد شهروندان اردبیلی قبوض آب را الکترونیکی می پردازند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین حسن زاده پیش از ظهر دوشنبه در بررسی مسائل و مشکلات فاضلاب شهر خلخال اظهار داشت: در چهار ماهه اول سال جاری تعداد 268 هزار و 529 فقره قبوض آب معادل 99.2 درصد به صورت الکترونیکی پرداخت شده است.

وی اضاقه کرد: این رقم در سال گذشته تعداد 637 هزار و 706 فقره قبوض آب معادل 98.25 درصد بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان در مقایسه این رقم با دو سال گذشته افزود: این میزان نسبت به چهار ماهه اول سال 88 بیش از 15.1 درصد و در مقایسه با سال 89 بالغ بر یک درصد افزایش نشان می دهد.

وی اظهار امیدواری کرد در پایان سال 90 شاهد پرداخت 100 درصدی قبوض آب و فاضلاب به صورت الکترونیکی در استان اردبیل باشیم.

حسن زاده همچنین با اشاره به مشکلات حفاری در شهرهای استان ابراز داشت: 60 درصد اعتبارات دریافتی طرحهای عمرانی صرف مجوزهای حفاری می شود که رقم قابل توجهی است.

به گفته وی این در حالی است که هم اکنون حفاریهای صورت گرفته در سطح شهرهای استان در جهت توسعه شبکه آب و فاضلاب و مجوزهای صادره با قیمت سال قبل محاسبه شده است.

وب ا تاکید بر ضرورت همکاری شهرداریها با این سازمان از صدور مجوز حفاری پیمانکاران و توسعه شبکه آب و فاضلاب شهر خلخال خبر داد.