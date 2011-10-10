جشنواره احیاء جاده ولایت در سرخس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بوستانی صبح دوشنبه در نشست تخصصی بررسی راهکارهای احیاء جاده ولایت در دانشکده خبر مشهد اظهار داشت: همایش فوق با اهداف معرفی موقعیت سرخس از نظر قرارداشتن در مسیر جاده ولایت "مسیر حرکت امام رضا (ع) از مدینه تا مرو" برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری این همایش 21 مهرماه جاری در سرخس تصریح کرد: با برگزاری این همایش تلاش می شود بخش اعظمی از موقعیتهای سرخس در مسیر جاده ولایت و وجود توقف گاههای امام هشتم (ع) که تاکنون برای مردم ناشناخته مانده و به درستی معرفی نشده، تبیین شود.

بوستانی از ارسال سه هزار عنوان مقاله از سطح کشور به خصوص استانهای سه گانه خراسان به دبیرخانه همایش احیاء جاده ولایت خبر داد و گفت: از تعداد فوق30 مقاله برای طرح در همایش انتخاب شده است.

استاد حوزه و دانشگاه مشهد هم از احیاء جاده ولایت و معرفی موثر مسیر حرکت امام رضا (ع) از مدینه تا مرو به عنوان یک مساله مهم و ضروری یاد کرد و خواستار عنایت بیشتر صاحبنظران، اندیشمندان و مسئولین مربوطه نسبت به آن شد.

حجت الاسلام جواد ارشادی بیان کرد: جشنواره ها و همایشهای مرتبط با سیره و شخصیت فردی و اجتماعی امام رضا (ع) علیرغم خوب و ارزشمند بودن ولی برای ترویج فرهنگ رضوی عمیق و تاثیر گذار نبودند.

وی تصریح کرد: مسئولان و دست اندرکاران برگزاری این مراسم شناخت و بینشهای عمیقی نسبت به این قضیه ندارند.

وی گفت: مناظرات، گفت و گوها و استدلالهای علمی بسیاری میان امام رضا (ع) و سایر دانشمندان زمان خود، اتفاق افتاده که در همایشها و جشنواره ها به آنها کمتر پرداخته می شود و باید شاهد تقویت این مسائل در آنها باشیم.

رئیس دانشکده خبر مشهد نیز گفت: ابزار رسانه ای و آموزشی نقش بسیار مهم و تاثیر گذاری برای معرفی جاده ولایت و گسترش فرهنگ و معارف امام رضا (ع) برخوردار است و باید از این ظرفیت نهایت استفاده بشود.

رضا امیرجهانشاهی گفت: نشست و میزگردهای تخصصی با حضور صاحبنظران و اندیشمندان و ارایه راهکار به مسئولان ذیربط از مولفه های موثر این امر است.

وی از مهمترین سیاستهای دانشکده خبر مشهد را توجه به رویکردهای پژوهشی در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی از جمله مرتبط با حوزه رسانه ذکر کرد و گفت: برگزاری همایشهای تخصصی و میزگرد تخصصی احیاء جاده ولایت از جمله این اقدامات است.

وی اضافه کرد: هیچ شاخصی از تاثیر گذاری رسانه ها در امان نیستند و همه شئون فرهنگ عمومی جامعه در معرض آماج آنها قرار دارند.