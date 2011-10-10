میزان جرائم خشن در مازندران پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری افزود: مازندران دارای ویژگی های منحصر به فردی در حوزه امنیت است.

وی اظهار داشت: مازندران دارای 342 کیلومتر نوار ساحلی بوده و این ویژگی خاص این استان را از حیث آسیب های اجتماعی حساس کرده است.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به اینکه میزان جرائم خشن در این استان به نسبت استانهای دیگر کشور کمتر است، تصریح کرد: به واسطه برخورداری این استان از 200 هزار دانشجو، سطح سواد و فرهنگ مردم این خطه بسیار بالا است.

مسکنی با بیان اینکه متاسفانه ترافیک مرکز استان از همه شهرهای مازندران بیشتر است، یادآور شد: باید با ایجاد بزرگراه و کمربندی، سطح ترافیک ساری را کاهش دهیم.

وی با اعلام اینکه امسال یک میلیون و 200 هزار خودرو در کشور شماره گذاری شده است، افزود: 50 هزار خودروی پلاک شده مربوط به مازندران بوده است.

رئیس پلیس مازندران از آمادگی این نیرو برای پشتیبانی بیشتر جهت کاهش بار ترافیکی مرکز استان با همکاری نهادهای مسئول خبر داد و گفت: متاسفانه فرهنگ ترافیک از سوی برخی رانندگان تاکسی در ساری رعایت نمی شود.

وی افزود: اجرای طرحهای ترافیکی از طریق اقدامات پلیسی جواب نمی دهد بنابراین از طریق فرهنگ سازی و خردجمعی می توان برای رفع ترافیک مرکز استان چاره اندیشی کرد.

مسکنی همچنین از نصب 14 دوربین کنترل سرعت در سطح شهر ساری خبر داد و گفت: 80 درصد موارد ثبت شده در این دوربین ها مربوط به نبستن کمربند ایمنی از سوی رانندگان داخل شهر بوده است.

ساری مرکز مازندران بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارد.