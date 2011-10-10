وعده های کاغذی مانع مهاجرت نخبگان نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کهولی پیش از ظهر دوشنبه در همایش سراسری ثبت اختراعات داخلی و بین المللی اظهار داشت: برای آوردن برتری اقتصادی در منطقه باید به جای سرمایه گذاری در صنایعی مانند فولاد ، در حوزه های دانشی نیز سرمایه گذاری کنیم و بدین وسیله جلوی مهاجرت نخبگان را بگیریم.

کهولی افزود: طی سالهای 89 و 90 نخبگان مرکز شهید فهمیده کشور در بیش از 50 طرح صنعتی اجرایی دخالت داشته اند و حداقل 500 مورد طرح نوآورانه به بخش های مختلف ارائه دادند.

به گفته وی، در کنار این فعالیت ها مرکز با 30 سازمان تفاهم نامه همکاری امضا کرده و بیش از پنج کارگروه ویژه تشکیل داده است.

کهولی با اشاره به تفاوت های دومین همایش ثبت اختراع با دور نخست این همایش توسط این مرکز، تصریح کرد: همایش امسال سه تفاوت عمده دارد عبارتند از: بحث کمیسیون اختراعات دفاعی و آشنایی نخبگان با امتیازات ویژه که این کمیسیون قائل می شود، بررسی کاستی های حقوقی ثبت اختراعات و تشکیل کارگاه علائم تجاری.

مسئول مرکز نخبگان شهید فهمیده غرب کشور اضافه کرد: این مرکز با تلاش های مسئولان، نخبگان و مخترعان در حال تبدیل شدن به قطب علمی و پژوهشی منطقه است و این در حالی است که این فعالیت ها با کمترین امکانات و تجهیزات انجام گرفته و شروع کننده جهش واقعی ما در منطقه هستند.

کهولی افزود: امیدواریم در سال 91 با حمایت سازمان های کشوری و استانی شاهد برگزاری یک نشست بین المللی در حوزه ثبت اختراعات در تبریز باشیم تا بدین وسیله از تجربیات کشورهای دیگر بهره مند شویم.

وی با بیان اینکه نخبگان بدنبال ایفای نقش واقعی خود هستند و مسئولان باید این فرصت را به آنها بدهند، اظهار داشت: امیدواریم مسئولان همان اندازه که به ورزش استان توجه دارند به مقوله نخبگان هم توجه کنند و این توجه صرفا جنبه نمایشی نداشته باشد.