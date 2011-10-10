مرکز نخبگان می تواند برای رفع بحران دریاچه ارومیه نقش آفرینی کند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدیان ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه همایش سراسری ثبت اختراعات در تبریز گفت: مرکز نخبگان شهید فهمیده این ظرفیت که بتواند گامی در جهت بهبود وضعیت دریاچه ارومیه ایفا کند دارد و باید از طرح های نخبان این مرکز به خوبی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه مرکز مزبور طرح هایی در این راستا به مراجع ذیصلاح ارائه کرده است، از دستگاه های مختلف خواست به شکل شایسته از ظرفیت نخبگان این مرکز استفاده کنند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به راه اندازی مرکز نخبگان در این سازمان اظهار داشت: سازمان جهادکشاورزی با مرکز نخبگان شهید فهمیده در راستای مقابله با تگرگ و خسارات ناشی از این پدیده همکاری تنگاتنگی دارد.

وی تاکید کرد: سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی مصمم است از قابلیت های مرکز نخبگان شهیدفهیمده در پیشبرد اهداف کشاورزی منطقه استفاده کند و در این راستا از علاقمندان می خواهد طرح های خود را برای برخورداری از حمایت های لازم مطرح کنند.

محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دو سوم اراضی زیرکشت آذربایجان شرقی دیم است، افزود: مرکز نخبگان شهید فهیمده غرب کشور می تواند در بهبود شرایط کشاورزی این اراضی نقش تعیین کننده ای داشته باشد که اخیراً طرح هایی در این خصوص ارائه شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: استان در زمینه بارندگی با بحران مواجه است که برای مقابله با این موضوع باید برنامه‌ریزی اصولی داشت.

وی تاکید کرد: در شرایط موجود بهره گیری از علوم و فنون روز به ویژه در حوزه کشاورزی اجتناب ناپذیر است.

دومین همایش ثبت اختراعات داخلی و بین المللی طی روزهای 18 و 19 مهرماه در تبریز برگزار می شود.