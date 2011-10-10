ناجا در خط مقدم حفظ امنیت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر دوشنبه در جمع نیروهای مسلح استان افزود: با توجه به اینکه ایران اسلامی در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دارد و امنیت لازمه و پیش شرط توسعه اقتصادی و پیشرفت در حوزه های مختلف است.

وی با بیان اینکه امروز ناجا یک نیروی مقتدر و باصلابت است اقتدار پلیس را به سه محور تقسیم کرد و گفت: اول اینکه خود پلیس احساس قدرت بکند و از لحاظ نیروی انسانی مجرب و کار آموزده و تجهیزات مناسب تأمین باشد.

وی ادامه داد: دیگری داشتن احساس امنیت اجتماعی توسط جامعه است که امروز به خاطر آمادگی و توان نیروهای مسلح بویژه نیروهای انتظامی و با همسویی مردم کشور، شاهد امنیت پایدار در کشور هستیم.

فناعت در ادامه، احساس ناامنی برای برهم زنندگان امنیت اجتماعی را به عنوان سومین محور اقتدار پلیس بیان کرد.

استاندار گلستان اقتدار و صلابت ، هوشیاری و زیرکی، پاکدامنی و مهربانی و جان برکف بودن و فدایی که هر جا منافع نظام به خطر افتاد در صحنه حضور داشته باشند را به عنوان ویژگیهای پلیس ایرانی قلمداد کرد.



وی ادامه داد: وظیفه گرایی و اطاعت پذیری، دارای جایگاه در لایه های مردمی و ولایت مداری از دیگر ویژگی های نیروهای مسلح و انتظامی در ایران اسلامی است.

وی فلسفه انقلاب را بستر سازی برای ظهور حضرت حجت (عج) بیان کرد و افزود : نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ، نیروهای مومن و متدین و گوش به فرمان جانشین حضرت حجت و ولایت فقیه هستند.

قناعت عنوان کرد: نیروهای انتظامی باید از قوه تحلیل سیاسی بالایی برخوردار باشند و در کنار آمادگی رزمی و دفاعی از توان بالای ذهنی در برخورد با هرگونه ناامنی، حوادث و فتنه ها برخوردار باشند.