گزارشهای مردمی نقش موثری در ارتقای فعالیتهای منابع طبیعی البرز دارد

مصطفی پرویزی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: لازم است مردم با دادن اخبار و گزارشهای درست به یاری منابع طبیعی استان البرز بیایند و تاثیرات مطلوبی برجای بگذارند.

وی ضمن تقدیر و تشکر از همکاری مردم در حفاظت از منابع طبیعی، ادامه داد: آمار مربوط به تخلفات صورت گرفته در اراضی ملی استان البرز در نیمه اول امسال جمع آوری و اعلام شده است.

این مسئول اضافه کرد: در شش ماهه اول امسال تعداد 13 فقره پرونده چرای غیر مجاز تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی مربوطه ارسال شده است.

تعداد 266 اصله چوب آلات مقطوعه تاغ کشف شده است

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز افزود: همچنین در مدت یادشده، تعداد 266 اصله چوب آلات مقطوعه تاغ نیز کشف شده است.

پرویزی مقدم یادآور شد: در مجموع 450 مورد قطع اشجار طبق ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشف شده و متخلفان نیز دستگیر شده اند.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز اضافه کرد: تجاوز و تصرف جنگلها و مراتع بر اساس ماده 55 قانون ذکر شده قابل مجازات است و این امر دنبال می شود.

وی افزود: بر اساس همین ماده، 62 هکتار از اراضی ملی و دولتی تصرفی سنوات گذشته شناسایی و پرونده های تخلفاتی به مراجع قضایی احاله شده که در نتیجه از 4.7 هکتار از این میزان رفع تصرف شد.