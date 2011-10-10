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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۴

از سوی اسدی:

برنامه های هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی در مازندران اعلام شد

برنامه های هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی در مازندران اعلام شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران، برنامه های هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی در استان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباد اسدی با اشاره به اینکه از هجدهم تا بیست و چهارم مهرماه هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی نامگذاری شده است اظهار داشت: همه ساله در این هفته برنامه های متنوعی از سوی جمعیت هلال احمر مازندران، با هدف ارتقای آگاهی های عمومی در خصوص چگونگی مقابله و کاهش اثرات بلایای طبیعی برنامه ریزی و اجرا می شود.

وی افزود: برنامه هایی نظیر برگزاری مانورهای مختلف از جمله مانور زلزله و مانور امداد جاده ای، رژه خودروهای امدادی، برگزاری کلاسهای آموزشی، برپایی نمایشگاه، برگزاری مسابقه نقاشی، مانور اسکان اضطراری و عملیات راپل و حمل مصدوم در ارتفاع، برگزاری مانور ساعت صفر، برگزاری مراسم عصری با خانواده امداد در این هفته اجرا خواهد شد.

اسدی گفت: حضور امدادگران در مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه و سخنرانی روسای شعبه به عنوان سخنران پیش از خطبه، برگزاری جلسه کارگروه امداد و نجات، غبار روبی مزار شهدا در تمامی شهرستانها، اجرای برنامه توان افزایی امداد و نجات، فراخوان تیم توانا، برگزاری مسابقات امدادی، ‌دیدار از آسایشگاه جانبازان و نصب پوستر و تراکت حاوی پیامها و هشدارهای امدادی در سطح شهرها، برگزاری مانور زلزله در مدارس دخترانه و پسرانه از دیگر برنامه های اجرایی هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی در سطح استان است.

وی افزود: پیشگیری از وقوع حوادث و بلایای طبیعی غیر ممکن بوده اما با فراگیری آموزش های امداد و نجات می توان از میزان خسارات وارده کم کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: شعار هر خانواده یک امدادگر، استراتژی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی در مقابله با اثرات بلایا و حوادث و کاهش خسارات است.

وی افزود: جمعیت هلال احمر مازندران آمادگی دارد با مشارکت دستگاههای اجرایی استان آموزش های امداد و نجات را در تمامی سطوح به شهروندان استان ارائه کند.

کد مطلب 1429205

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