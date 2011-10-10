برنامه های هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی در مازندران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباد اسدی با اشاره به اینکه از هجدهم تا بیست و چهارم مهرماه هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی نامگذاری شده است اظهار داشت: همه ساله در این هفته برنامه های متنوعی از سوی جمعیت هلال احمر مازندران، با هدف ارتقای آگاهی های عمومی در خصوص چگونگی مقابله و کاهش اثرات بلایای طبیعی برنامه ریزی و اجرا می شود.

وی افزود: برنامه هایی نظیر برگزاری مانورهای مختلف از جمله مانور زلزله و مانور امداد جاده ای، رژه خودروهای امدادی، برگزاری کلاسهای آموزشی، برپایی نمایشگاه، برگزاری مسابقه نقاشی، مانور اسکان اضطراری و عملیات راپل و حمل مصدوم در ارتفاع، برگزاری مانور ساعت صفر، برگزاری مراسم عصری با خانواده امداد در این هفته اجرا خواهد شد.

اسدی گفت: حضور امدادگران در مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه و سخنرانی روسای شعبه به عنوان سخنران پیش از خطبه، برگزاری جلسه کارگروه امداد و نجات، غبار روبی مزار شهدا در تمامی شهرستانها، اجرای برنامه توان افزایی امداد و نجات، فراخوان تیم توانا، برگزاری مسابقات امدادی، ‌دیدار از آسایشگاه جانبازان و نصب پوستر و تراکت حاوی پیامها و هشدارهای امدادی در سطح شهرها، برگزاری مانور زلزله در مدارس دخترانه و پسرانه از دیگر برنامه های اجرایی هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی در سطح استان است.

وی افزود: پیشگیری از وقوع حوادث و بلایای طبیعی غیر ممکن بوده اما با فراگیری آموزش های امداد و نجات می توان از میزان خسارات وارده کم کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: شعار هر خانواده یک امدادگر، استراتژی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی در مقابله با اثرات بلایا و حوادث و کاهش خسارات است.

وی افزود: جمعیت هلال احمر مازندران آمادگی دارد با مشارکت دستگاههای اجرایی استان آموزش های امداد و نجات را در تمامی سطوح به شهروندان استان ارائه کند.