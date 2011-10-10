کیفیت مرکبات قصرشیرین در کشور مطلوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث خزلی در نشست صبح دوشنبه با مسئولان جهاد کشاورزی، بانک کشاورزی و شورای بخش مرکزی قصرشیرین با اشاره به خشکسالی و گردوغبار اخیر در منطقه، گفت: وجود گردوغبار و ریزگردهای موجود در منطقه، تاکنون صدمات زیادی به باغداران و کشاورزان وارد کرده است که امید داریم هرچه سریعتر این پدیده ناگوار برطرف شود.

خزلی تاکید کرد: 950 هکتار از زمین های شهرستن قصرشیرین زیر کشت مرکباتی همانند لیموترش، پرتقال، نارنگی و نارنج است.

بخشدار مرکزی قصرشیرین با اشاره به اینکه برداشت لیموترش از 20 شهریور امسال آغاز شده است، تصریح کرد: شهرستان قصرشیرین به دلیل ویژگی خاص اقلیمی تنها شهرستانی در کرمانشاه است که امکان تولید این نوع از مرکبات در آن وجود دارد،‌ که می تواند برای تولیدکنندگان به صرفه باشد.

کیومرث خزلی در پایان با تاکید بر اینکه خسارت های زیادی گردوغبار اخیر به باغات مرکبات شهرستان قصرشیرین وارد کرده است،‌ گفت: از بانک کشاورزی می خواهیم با توجه به مشکلات اخیر، برای بازپرداخت تسهیلات کشاورزان و باغداران شرایط ویژه ای اعمال کنند.

