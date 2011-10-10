600 هزار تماس با مرکز فوریت های پلیس خراسان رضوی گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار بهمن امیری مقدم صبح دوشنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروی انتظامی استان که با حضور استاندار برگزار شد، اظهار کرد: یک میلیون و 200 هزار تماس طی شش ماهه اول امسال با مرکز فوریتهای پلیسی استان گرفته شده که از این تعداد 600 هزار تماس آن هم در هر ساعت از شبانه روز عملیاتی شده است.

وی کاهش 12 درصدی تصادفهای فوتی در سطح شهرها و محورهای مواصلاتی این استان طی مدت یاد شده را از توفیقات و افتخارات پلیس ذکر کرد.

وی با اشاره به فرمایشهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا اظهار کرد: سخنان رهبری در این خصوص که نیروی انتظامی مجاهدان حقیقی در راه خدا هستند، وظیفه و رسالت ما را بسیار سنگین تر می کند.

وی گفت: امروز نیروی انتظامی در صحنه تامین امنیت حضور دارد و منشاء خدمات بسیار تاثیر گذاری است.

استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم از نیروی انتظامی به عنوان حافظ و تامین کننده امنیت بخشهای مختلف در جامعه یاد کرد.

محمود صلاحی عنوان کرد: نعمت امنیت در بخشهای مختلف جامعه به پشتوانه خدمات وحضور تاثیر گذار نیروی انتظامی در صحنه ایجاد شده است.

وی افزود: حفظ ، گسترش و استمرار امنیت که با تلاش نیروهای مسلح و از جمله نیروی انتظامی در جامعه تامین می شود، نعمت بسیار بزرگی است.

وی اظهار داشت: بعد از ادغام و تشکیل نیروی انتظامی دهها وظیفه به عهده این نیرو گذاشته شد که نیروی انتظامی و فرماندهی انتظامی استان به نحو احسن توانسته از عهده این وظایف بر آید.

صلاحی گفت: امروز پلیس کشورمان از نظر مسائل اخلاقی سرآمد و به لحاظ توان فنی و تجهیزات از مقتدر ترین پلیسهای جهان است.

در پایان این مراسم از 576 نفر از کارکنان کادر، پایور و وظیفه ساعی و برتر فرماندهی انتظامی خراسان رضوی با اهدای لوح و جوایزی تقدیر شد.