سند تحول آموزش پزشکی به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارائه می شود

دکتر نادر ممتازمنش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سند تحول در آموزش علوم پزشکی یکی از اولویت های کاری وزارت بهداشت بوده که تاکنون بیست ویرایش برای آن انجام شده است.

وی یادآور شد: این سند مراحل نهایی خود را طی کرده و به معاونت آموزشی وزارت بهداشت تحویل داده شده است و از سوی وزارت بهداشت تا اوایل آبان ماه به شورا ارائه خواهد شد.

ممتازمنش گفت: این سند پس از نهایی شدن و تصویب در شورا، به دانشگاههای علوم پزشکی برای اجرا ابلاغ می شود.

به گزارش مهر، سند تحول در نظام آموزش پزشکی به سه رویکرد توانمندسازی، پوشش نیازهای ایران 1404 و ارائه خدمات آموزشی با اعتبار جهانی پرداخته است. در این راه، توسعه نظام اعتباربخشی، تخصیص بر مبنای عملکرد، تمام وقت کردن اعضای هیئت علمی و سایر سرمایه های انسانی مسئول علم، فناوری و نوآوری را از دیگر مبانی تحول در حوزه آموزش علوم پزشکی محسوب می شود.