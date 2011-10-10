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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۰

توسط معاون رئیس جمهور/

نمایشگاه تخصصی هوشمند سازی مدارس خراسان رضوی افتتاح شد

نمایشگاه تخصصی هوشمند سازی مدارس خراسان رضوی افتتاح شد

مشهد - خبرگزاری مهر: نخستین نمایشگاه تخصصی هوشمند سازی مدارس خراسان رضوی توسط معاون پارلمانی رئیس جمهور افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه تخصصی در دو بخش غرفه های ادارات داخلی و ادارات آموزش و پرورش برگزار شد که محتوای تولید شده در مدارس هوشمند  در آنها ارائه شده است.

بنابر این گزارش، در این نمایشگاه از نخستین شبکه IPTVکشوررونمایی شد که کاربران می توانند با وارد کردنIPمورد نظر شاهد پخش مستقیم نمایشگاه هوشمندسازی باشند.

رونمایی از اولین نسخه کتاب زبان اول دبیرستان بر روی گوشی موبایل از جمله اقدامات در این نمایشگاه بود، که قابلیت نمایش بر روی گوشی موبایل های لمسی و معمولی را دارد.

این نمایشگاه شامل 30 غرفه آموزش و پرورش و 40غرفه شرکت های خصوصی است و حداقل تا 20 مهرماه ادامه دارد.

گفتنی است، در این مراسم، معاون پارلمانی رئیس جمهور هنگام بازدید از غرفه ها گفتگویی صمیمانه با فرهنگیان و دانش آموزان داشتند و از زحمات دست اندرکاران آموزش و پرورش قدردانی کردند.

کد مطلب 1429218

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