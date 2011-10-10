افتتاح شعبه "جامعه المصطفی العالمیه" در کابل

به گزارش خبرگزاری مهر از کابل، دانشگاه "جامعه المصطفی" یک مرکز علمی- فرهنگی جهانی است که در بیش از 100 کشور دنیا نمایندگی دارد، که به همت مسئولان این مرکز، واحد کابل آن طی مراسمی در تالار بزرگ حوزه "خاتم النبیین" این شهر راه اندازی و افتتاح شد.

فداحسین مالکی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، در این مراسم در سخنانی با اشاره به افتتاح این مرکز علمی همزمان با سالروز ولادت حضرت امام رضا(ع) گفت : بدون شک این همزمانی اثرات خوبی در افغانستان خواهد داشت.



به گفته مالکی، جامعه المصطفی العالمیه حلقه وصلی میان ملتهای مسلمان دنیا خواهد بود.



در همین راستا "آیت‌الله محسنی"، رئیس شورای علمای شیعه افغانستان، ضمن تقدیر از خدمات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: به منظور گسترش ارزشهای علمی، فرهنگی و دینی مرکزی همانند جامعة المصطفی می‌تواند در بارور کردن و پویایی اندیشه‌های جوانان افغانستان نقش موثری ایفا کند.

گفتنی است افتتاح این مرکز علمی با استقبال نمایندگان پارلمان، علمای دینی، دانشجویان، نهادهای مدنی و رسانه‏های افغانستان روبرو شد.