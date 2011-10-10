تعداد پروازهای زیارتی فرودگاههای مازندران افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار مسئولان حفاظت پرواز فرودگاههای مازندران افزود: مازندران استانی شیعی و علوی بوده و ارادتمند زیارت بارگاه حرمین معصومین و عتبات عالیات دارای مشتاقان زیادی از این خطه است.

وی اظهار داشت: تعداد پروازهای زیارتی از فرودگاههای ساری، نوشهر و رامسر به مقاصد مکه، عراق، دمشق در هفته بیشتر شود.

نماینده ولی فقیه در مازندران نیز با اشاره به مسئولیت خطیر نیروهای سپاه در امنیت پرواز فرودگاههای کشور، تصریح کرد: حفظ و حراست از امنیت پرواز یک مقوله امنیتی و حیثیتی بوده که مسئولان این امور بدان واقف هستند.

طبرسی بیان داشت: ماموران حفاظت پرواز با برخورد مناسب، نسبت به برقراری پروازی ایمن در فرودگاههای استان اهتمام داشته و دارند.

سرهنگ آیت الله حسینی، فرمانده سپاه حفاظت فرودگاههای مازندران گفت: بیش از 30 پرواز برون مرزی و داخلی در استان صورت می گیرد که مسئولیت امنیت پرواز و حراست از مسافران پروازها به عهده عوامل جان بر کف سپاهی است.

مازندران دارای سه فرودگاه ساری، نوشهر و رامسر است.