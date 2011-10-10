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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۰

طبرسی خواستار شد:

تعداد پروازهای زیارتی فرودگاههای مازندران افزایش یابد

تعداد پروازهای زیارتی فرودگاههای مازندران افزایش یابد

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در مازندران از مسئولان فرودگاههای استان خواست تا نسبت به افزایش تعداد پروازهای زیارتی فرودگاههای استان اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار مسئولان حفاظت پرواز فرودگاههای مازندران افزود: مازندران استانی شیعی و علوی بوده و ارادتمند زیارت بارگاه حرمین معصومین و عتبات عالیات دارای مشتاقان زیادی از این خطه است.

وی اظهار داشت: تعداد پروازهای زیارتی از فرودگاههای ساری، نوشهر و رامسر به مقاصد مکه، عراق، دمشق در هفته بیشتر شود.

نماینده ولی فقیه در مازندران نیز با اشاره به مسئولیت خطیر نیروهای سپاه در امنیت پرواز فرودگاههای کشور، تصریح کرد: حفظ و حراست از امنیت پرواز یک مقوله امنیتی و حیثیتی بوده که مسئولان این امور بدان واقف هستند.

طبرسی بیان داشت: ماموران حفاظت پرواز با برخورد مناسب، نسبت به برقراری پروازی ایمن در فرودگاههای استان اهتمام داشته و دارند.

سرهنگ آیت الله حسینی، فرمانده سپاه حفاظت فرودگاههای مازندران گفت: بیش از 30 پرواز برون مرزی و داخلی در استان صورت می گیرد که مسئولیت امنیت پرواز و حراست از مسافران پروازها به عهده عوامل جان بر کف سپاهی است.

مازندران دارای سه فرودگاه ساری، نوشهر و رامسر است.

کد مطلب 1429227

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