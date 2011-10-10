دفتر تحکیم وحدت به وزرای علوم و بهداشت در خصوص مشکلات دانشجویان نامه نوشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر تحکیم وحدت در خصوص مشکلات موجود در دانشگاههای کشورمان نامه ای خطاب به وزرای علوم و بهداشت نوشت که متن کامل آن به این شرح است:

وزیر محترم علوم،تحقیقات و فناوری ،جناب آقای دکتر دانشجو

وزیر محترم بهداشت درمان و اموزش پزشکی سرکار خانم دکتروحید دستجردی

سلام علیکم

احتراما" به استحضار می رساند در ابتدای سال تحصیلی جدید شاهد افزایش غیر قابل پیش بینی پذیرش دانشجو در اکثر دانشگاههای کشور هستیم،طی بررسی های به عمل امده مشخص شده است که این افزایش نه تنها قبل از اعلام، دردفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری و تحصیلات تکمیلی به مسولین دانشگاهها برای اندیشیدن تدابیر لازم اطلاع رسانی نشده بود بلکه در برخی موارد حتی بیش از ظرفیت اعلام شده،دانشجو معرفی وپذیرش شده است،

ضمن استقبال از عزم وتصمیم وزارت خانه متبوع در راستای ارتقا ء کمی اموزش عالی وتحصیلات تکمیلی در کشور اسلامی عزیزمان که بدون تردید یکی از اهداف متعالی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ،ارمانهای امام خمینی(ره) ومنویات رهبر فرزانه انقلاب می باشد،ذکر نکات ذیل ضروری به نظرمی رسد:

1) افزایش ظرفیت وارتقاء کمی بدون فراهم شدن زیر ساخت های لازم وتوسعه کیفی دردانشگاهها چه بسا که همان مسیر پیشرفت علمی واموزشی سابق را تحت الشعاع قرار داده ودچار مشکل سازد، واز چشم انداز آن عزم و تصمیم مبارک دور نماید.

2) متاسفانه اکثر دانشگاهها با کمبود کادر هیات علمی وامکانات صنفی ،رفاهی وحتی فضای فیزیکی مواجه شده اند، که این مهم،موجب نارضایتی های گسترده ای در بین دانشجویان و دانشگاهیان شده است. یکی از ملموس ترین و مهمترین مشکلات بوجودآمده کمبود شدید ونامناسب محل اسکان دانشجویان،بویژه دانشجویان جدید الورود شده است.

لذا با توجه به اضطرار وفوریت بررسی موارد فوق خواهشمند است در اسرع وقت به مشکلات موجود رسیدگی فرموده و با اندیشیدن تدابیر لازم و اختصاص اعتبارات ویژه جهت این موضوع مهم مساعدت های لازم را مبذول فرمایید.

مهدی امیریان دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت