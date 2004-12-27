از آشنا عذرخواهي مي كنم

محمدمطوري كاپيتان تيم فوتبال برق شيراز ضمن بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" افزود: اينگونه صحنه ها هماره درفوتبال بين بازيكنان رخ مي دهد وچيزتازه اي نيست وبعد ازبازي نيزهردوي ما آنرا فراموش كرديم، اما عده اي به دنبال حاشيه سازي دراين خصوص هستند.

وي ادامه داد: اينكه عده اي مي خواهند پاي ستارزارع زا به ميان كشيده وبا اعتباراين بازيكن ملي پوش بازي كنند، كارپسنديده اي نيست. روح زارع نيزاين مساله خبرندارد واينكه گفته مي شود وي دراين درگيري دخيل بوده درست نيست. من نمي خواهم اعتبار يك بازيكن ملي پوش بخاطربرخي مسايل جزيي به خطر بيفتند ودرهمين جا يكبارديگرازآشنا بخاطردرگيري پيش آمده عذرخواهي ميكنم.

مطوري درمورد شكست تيمش مقابل فجرسپاسي نيزخاطرنشان كرد: بازيكنان ما اشتباهات زيادي را مرتكب مي شوند وبخاطر همين اشتباهات نيز نمي توانيم نتيجه مورد نظر را كسب نماييم، دربازي با فجرنيز اشتباهات فاحش بازيكنان تيم موجبات شكست ما را فراهم آورد.

وي درخصوص بازي اين هفته مقابل پگاه نيزاظهارداشت: پگاه تيم بسيارخوبي است كه دربازيهاي گذشته نتيجه نگرفته واينباربا مربيگري آقاي شرفي براي كسب نتيجه درخانه به مصاف ما خواهد آمد با اين حال اميدوارم بتوانيم با كسب نتيجه موفقيت آميز دراينمسابقه اندكي از ناكامي هفته گذشته را جبران نماييم.