سفر رهبری به کرمانشاه نشانگر توجه خاص به مرزنشینان است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه می خوانیم: استان شهیدپرور کرمانشاه و مردم انقلابی و شرافتمند آن، این روزها در تدارک استقبال تاریخی از رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای به دیارش بوده و تمام آحاد و اقشار مختلف و گروه های سیاسی معتقد به نظام و انقلاب آماده خلق حماسه ای دیگر برای تجدید بیعت با آرمانها والای انقلاب اسلامی و رهبر گرانقدر آن هستند.

حزب توسعه کرمانشاه در این بیانیه آورده است: بدون شک تحقق سفر رهبری به استان کرمانشاه پس از دو دهه انتظار نشانگر عشق متقابل رهبری و مردم به یکدیگر و توجه خاص رهبر گرامی به مردم مرزنشین استان کرمانشاه و عزم جدی برای رسیدگی به مشکلات مردم این سامان است.

در ادامه این بیانیه آمده است: بدیهی است که شور و شوق این روزهای مردم استان برای استقبالی باشکوه از رهبر معظم انقلاب بیانگر این موضوع است که معظم له به عنوان رهبر نظام تعلق به هیچ جریان سیاسی و گروه خاصی نداشته و قلب مبارک ایشان تنها و تنها به عشق تمام آحاد مردم عزیز استان می تپد.

در پایان این بیانیه آمده است: امید آن داریم که این سفر پایانی بر رنج ها و زخم ها و آلام مردم مظلوم این دیار و حلال مشکلاتی همچون فقر، بیکاری و سایر ناهنجاری های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی مردم استان کرمانشاه بوده و به برکت این سفر فضای همدلی و یکپارچگی بین تمام گروهها و جریانات سیاسی و نخبگان استان برای تسریع در روند توسعه استان به عمل آید جذب توسعه کرمانشاه ضمن عرض خیرمقدم به محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی از عموم شهروندان استان و روستاییان غیور انتظار دارد با استقبال چشمگیر از رهبر معظم، اوج مهمان نوازی کرمانشاهیان عزیز را به نمایش گذاشته و امید دشمنان نظام را به یاس تبدیل کنند.