  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۸

فیلم برگزیده جشنواره مونترال کانادا در اصفهان

فیلم برگزیده جشنواره مونترال کانادا در اصفهان

فیلم سینمایی "آنتوان" ساخته لائورا باری در بخش مسابقه بین‌الملل بیست و پنجمین جشنواره فیلم کودک به روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم که از آثار شاخص سینمای کودک و نوجوان کانادا به شمار می رود دو جایزه معتبر جهانی را کسب کرده است. دریافت جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره مونترال کانادا و جایزه اول هیات داوران جشنواره آتن از جمله افتخارات این فیلم به شمار می رود.

این فیلم درباره پسربچه پنج ساله و نابینا به نام آنتوان است که در مونترال زندگی می کند. فیلم سعی دارد زندگی حقیقی و گاه خیالی آنتوان را نشان دهد.

پسربچه ای که با وجود نابینایی به راحتی می تواند بدود، رانندگی کند و با میکروفن کوچک و ضبط صدای اطرافیان به حل مشکلات آن ها بپردازد تا زمانی که تلفن به صدا درمی آید و پشت خط کسی از او کمک می خواهد.

لائورا باری کارگردان این فیلم در آرژانتین به دنیا آمد اما در 20 سال اخیر در مونترال زندگی می کند.او از سال 1999 تا سال 2002 موفق به ساخت 300 اثر مستند کوتاه شد و با ساخت فیلم اخیرش آنتوان در جشنواره های مشهوری در کانادا و نیویورک حضور یافت.
 
 

کد مطلب 1429233

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها