فیلم برگزیده جشنواره مونترال کانادا در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم که از آثار شاخص سینمای کودک و نوجوان کانادا به شمار می رود دو جایزه معتبر جهانی را کسب کرده است. دریافت جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره مونترال کانادا و جایزه اول هیات داوران جشنواره آتن از جمله افتخارات این فیلم به شمار می رود.

این فیلم درباره پسربچه پنج ساله و نابینا به نام آنتوان است که در مونترال زندگی می کند. فیلم سعی دارد زندگی حقیقی و گاه خیالی آنتوان را نشان دهد.

پسربچه ای که با وجود نابینایی به راحتی می تواند بدود، رانندگی کند و با میکروفن کوچک و ضبط صدای اطرافیان به حل مشکلات آن ها بپردازد تا زمانی که تلفن به صدا درمی آید و پشت خط کسی از او کمک می خواهد.

لائورا باری کارگردان این فیلم در آرژانتین به دنیا آمد اما در 20 سال اخیر در مونترال زندگی می کند.او از سال 1999 تا سال 2002 موفق به ساخت 300 اثر مستند کوتاه شد و با ساخت فیلم اخیرش آنتوان در جشنواره های مشهوری در کانادا و نیویورک حضور یافت.



