اهداء 600 کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان خراسان جنوبی

علی نخعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 600 کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت این نهاد اهدا شده است.

وی اضافه کرد: جهت اهدا این تعداد کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت بالغ بر شش میلیارد ریال هزینه شده است.

نخعی یکی از رسالت های مهم این نهاد را تامین جهیزیه برای دختران در آستانه ازدواج و گسترش فرهنگ اسلامی در برپائی ازدواجهای آسان و پایدار دانست و افزود: نوعروسان تحت حمایت قبل از دریافت کمک هزینه جهیزیه باید در کلاسهای آموزشی قبل از ازدواج این نهاد شرکت کرده و پس از کسب مدرک مورد نظر به نوعروسان کمک هزینه جهیزیه اهدا می شود.

به گفته وی با توجه به برگزاری کلاس های آموزشی و مشاوره، طلاق در ازدواج های تحت پوشش کمیته امداد خراسان جنوبی کمتر از سه درصد نسبت به سایر استانها بوده است.

وی مبلغ کمک هزینه به هر نوعروس را 10 میلیون ریال عنوان کرد و بیان داشت: تاکنون این مبلغ نقدی به فرد اهدا می شد و هم اکنون با توجه به سیاست گذاری های انجام شده حواله ای به همان مبلغ جهت خرید از فروشگاه با حداقل سود جهت خرید لوازم خانگی اهدا می شود.

250 کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان

نخعی از اهدا 250 کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت این نهاد به مناسبت ولادت امام هشتم علی بن موسی الرضا(ع) در این استان خبر داد.

وی یکی از مهمترین اقدامات این نهاد را ایجاد بستری مناسب، جهت تسهیل در امر ازدواج دختران و پسران تحت حمایت عنوان کرد و گفت: در این خصوص مبلغ دو میلیارد و 500 میلیون ریال از سوی کمیته امداد استان هزینه شده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: سال گذشته این نهاد دو هزار و 100 نوعروس تحت پوشش را راهی خانه بخت کرده است.