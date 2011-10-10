7 هزار طرح خوداشتغالی کمیته امداد در انتظار وام بانکی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا محسنی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر 2 هزار و 500 طرح اشتغالی از مجموع 10 هزار طرح تایید شده این نهاد موفق به دریافت تسهیلات و اعتبارات بانکی شده اند، اما از آنجا که تمامی اعتبارات لازم برای اشتغال زایی در اختیار همه بانک ها قرار نگرفته؛ 7 هزار و 500 طرح دیگر در صف دریافت وام هستند.

وی به لزوم ایجاد 24 هزار شغل در کمیته امداد اشاره کرد و افزود: اعتبارات بانکی برای ایجاد این تعداد شغل 100 میلیارد تومان و اعتبارات کمیته امداد برای ایجاد اشتغال نیز 10 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

معاون اشتغال و خودکفایی استان با بیان اینکه هم اکنون بر اساس تعاریف جدید اشتغال در سال جاری 80درصد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد باید تحت حمایت های شغلی برای اشتغالزایی قرار گیرند، گفت: بر اساس تعاریف جدید اشتغال همه 150 هزار خانوار تحت پوشش این کمیته در سطح استان می توانند نسبت به راه اندازی شغلی جدید اقدام کنند.

وی ادامه داد: تعداد 280 هزار نفر از مجموع 350 هزار نفر تحت پوشش خدمات کمیته امداد توانایی کار و فعالیت اقتصادی را دارند که تنهابه دلیل در اختیار نداشتن سرمایه کافی کنار گذاشته شده اند.

محسنی افزود: هر کسی که دارای مهارت، مدرک، امکانات و شرایط سنی مناسب باشد، می تواند نسبت به راه اندازی شغل اقدام کند.

وی تصریح کرد: منظور از داشتن مهارت و مدرک، اخذ مدرک دانشگاهی یا گذراندن دوره ی تخصصی نیست، بلکه بر اساس مشاوره و مصاحبه ای تخصصی که در این نهاد از فرد صورت می گیرد؛ صلاحیت وی در راستای اجرای شغل جدید تایید می شود.