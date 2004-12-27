سفر اميربحرين به عربستان

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، يك مقام بلندپايه بحريني امروز دوشنبه اعلام كرد:حمد بن عيسي آل خليفه امير بحرين امروز دوشنبه براي بحث و گفتگو با امير عبدالله وليعهد عربستان راهي رياض شد.

موضوع بحث و گفتگوها مسائل اقتصادي عنوان شده است.

گفتني است پس از امضاي موافقتنامه بازرگاني آزاد ميان آمريكا و بحرين از اعضاي شوراي همكاري خليج فارس، عربستان آن را برخلاف همكاري و هماهنگي اقتصادي ميان اعضاي اين شورا دانست و مراتب اعتراض و مخالفت خود را به اين موافقتنامه اعلام داشت.



عربستان به همين دليل سطح مشاركت ديپلماتيك خود را در نشست اخير سران شوراي همكاري خليج فارس به ميزباني بحرين به سطح وزير دفاع كاهش داد.



عربستان همچنين خواستار لغو اين توافقنامه شده و معتقد است اين روند منجر به فردگرايي اقتصادي در ميان اعضاي شوراي همكاري خليج فارس مي شود.



اين مقام مسئول ادامه داد: گفتگوهاي امير بحرين با وليعهد عربستان در درجه اول درباره روابط دوجانبه خواهد بود وبه شكل طبيعي مسائل اقتصادي را نيز مورد بحث و بررسي قرار خواهند داد.

