به گزارش خبرنگار مهر، مارتین تیلور سرمربی انگلیسی تیم فوتبال بحرین در نشست خبری پیش از دیدار این تیم مقابل تیم ملی فوتبال کشورمان که پیش از ظهر امروز در سالن کنفرانس آکادمی فوتبال کمپ تیم های ملی برگزار شد با بیان این مطلب افزود: بازی مقابل ایران برای ما دیداری سخت و دشوار است من حتی زمانی که قرعه کشی مرحله انتخابی جام جهانی برگزار شد هم گفتم ایران بهترین تیم گروه ماست و شانس زیادی برای صعود دارد.

وی با ابراز امیدواری از آینده تیم ملی فوتبال بحرین در گروه E از مرحله سوم انتخابی جام جهانی گفت: من به آینده تیمم امیدوارم چرا که شروع خوبی در پیکارهای انتخابی جام جهانی داشته است.

سرمربی انگلیسی تیم ملی فوتبال بحرین خاطرنشان کرد: ما مقابل تماشاگران اندونزیایی بازی خوبی به نمایش گذاشتیم اما این را می دانیم که جو ورزشگاه آزادی متفاوت از ورزشگاهی است که با اندونزی بازی کردیم.

وی با فوق العاده توصیف کردن جو ورزشگاه آزادی افزود: ایران تیم خوبی است و از بازیکنان توانمندی بهره می برد ما برای این تیم احترام زیادی قائلیم اما تمام تلاش خود را به کار می بریم که در این بازی به امتیاز برسیم.

تیلور در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا تیم ملی فوتبال بحرین همچون گذشته روی به ضد فوتبال آورده و با وقت تلف کردن به دنبال حداقل امتیاز در مصاف با تیم ملی فوتبال ایران خواهد بود گفت: ما برای فوتبال به ایران آمده ایم نه وقت کشی قطعا زمانی که توپ در اختیار ما خواهد بود به دنبال ایجاد فرصت و موقعیت روی دروازه ایران خواهیم بود و وقتی توپ را از دست می دهیم سعی می کنیم جلوی موقعیت های تیم ایران را بگیریم.

وی اصلی ترین هدف تیمش را راهیابی به مرحله چهارم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا خواند و گفت: همان طور که گفتم احترام زیادی برای تیم ایران و سرمربی این تیم قائل هستم اما در بازی مقابل تیم ایران به دنبال آن هستیم که به یک یا سه امتیاز دست یابیم و با دست پر این جا را ترک کنیم.

وی از شناخت خود نسبت به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران یاد کرد و گفت: بر اساس ارزیابی که از بازیهای ایران داشته ام 6 بازیکن جلوی این تیم (بازیکنان تهاجمی) خطرناک تر از دیگر بازیکنان هستند.

سرمربی انگلیسی تیم ملی فوتبال بحرین با یادآوری اینکه تیمش در مصاف با ایران بازیکن محرومی ندارد، افزود: به ترکیب تیم ملی فوتبال بحرین یک سری بازیکن جوان اضافه کرده ایم که در بازی مقابل قطر و اندونزی از وجود آنها بهره بردیم.

تیلور در واکنش به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه " آیا شما عنوان کرده اید که در بازی مقابل ایران به دنبال یک امتیاز خواهید بود" ؟ گفت: این دفعه اول نیست که در یک مسابقه چیزی به اشتباه درج می شود من به هیچ عنوان چنین حرفی نزدم که مساوی در مقابل ایران هم برای ما نتیجه خوبی است .

وی افزود: زمانی که از من می پرسند هدفت از بازی مقابل تیمی چون ایران چیست، قطعا می گویم به دنبال پیروزی خواهیم بود و نمی گویم برای مساوی یا باخت بازی می کنیم چرا که دوست دارم در هر بازی تیمم برنده شود.

سرمربی انگلیسی تیم ملی فوتبال بحرین با یادآوری دوره فعالیت خود در تیم ملی فوتبال این کشور گفت: از خرداد ماه سال جاری سرمربی تیم ملی بحرین شدم در این مدت سعی کردم شناخت کافی را از فوتبال این کشور به دست آورم.

وی اهداف خود در فوتبال بحرین را در دو بخش کوتاه مدت و درازمدت تعریف کرد و گفت: هدف کوتاه مدت ما صعود به مرحله چهارم جام جهانی و هدف درازمدت ما بهره گیری از استعدادهای خوبی است که تا به امروز یافته ایم. قطعا این استعدادها می تواند به آینده فوتبال بحرین کمک کند.

"بازی که مقابل اندونزی انجام دادیم مرا به آینده امیدوار کرده است" تیلور با بیان این جمله دیدار مقابل ایران را یکی از بزرگترین تجربیات مربیگری خود خواند و گفت: قطعا سعی می کنم در این بازی توانایی های خود را نشان دهم و تیمم به نتیجه لازم دست یابد.

تیلور در ادامه با اشاره به دوره فعالیت کارلوس کی روش در فوتبال انگلیس گفت: کی روش در انگلیس یک مربی قابل احترام است به خاطر کارهای بزرگی که در تیم فوتبال منچستر یونایتد انجام داده است.

وی افزود: سیستم و روش کاری من متفاوت از روش کی روش است و قطعا تقابل اندیشه های ما در بازی فردا جذاب خواهد بود.

تیلور در خاتمه تصریح کرد: من طرفدار تاتنهام هستم سعی می کنم تیمم به مانند تاتنهام بازی کند. بازی منچستر یونایتد - تاتنهام بازی معروف و ویژه ای در فوتبال انگلیس است و بازی فردای ما با ایران هم به نوعی تقابل من با کارلوس کی روش است البته باید بگویم تاتنهام در انگلیس از منچستر بزرگ تر است!

تیم ملی فوتبال بحرین در چارچوب هفته سوم از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا از ساعت 19:30 فردا سه شنبه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم ملی فوتبال کشورمان خواهد رفت.