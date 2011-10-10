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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۱

باباجانی اعلام کرد:

برند ارتباطات مخابرات مازندران ارتقا می یابد

برند ارتباطات مخابرات مازندران ارتقا می یابد

بابل - خبرگزاری مهر: مدیر عامل مخابرات مازندران گفت: با تلاش کارکنان این شرکت، برند ارتباطات مخابراتی شرکت در سالجاری ارتقا خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، بهروز باباجانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اپراتور اول تلفن همراه، تمامی مناطق مازندران را تحت پوشش دارد.

وی گفت: هم اکنون هزار بی تی اس در مناطق مختلف استان نصب شده است.

مدیرعامل مخابرات مازندران بیان داشت: مشارکت مردم در عرصه های ارتباطات سیار و ثابت سبب رشد و تقویت ارتباطات خواهد شد.

باباجانی بیان داشت: مخابرات مازندران با ارائه فناوری های جدید قصد دارد به برند برتر ارتباطات در کشور تبدیل شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران تصریح کرد: برند برتر مخابرات صرفا با تسریع در دریافت دانش روز و ایجاد بسترهای مناسب و جدید ارتباطی میسر نخواهد شد.

باباجانی با بیان اینکه مخابرات در حوزه ارتباطات سیار در استان باید به رشد بالاتری دست یابد، افزود: ضریب تلفن ثابت در مازندران نباید حدود 14 و 15 باشد بلکه این استان باید ضریب اول و دوم را به خود اختصاص دهد. 

از طریق شرکت مخابرات مازندران، همزمان با ولادت امام رضا(ع)، 13 دستگاه خودروی مزدا سه و پراید و تعدادی سیم کارت به عنوان جایزه به برندگان طرح میلاد دو در مازندران در استان اهداء شد.

کد مطلب 1429242

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