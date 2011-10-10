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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۶

رئوفی نژاد:

تولید هویت در جامعه ناامن امکان‌پذیر نیست

تولید هویت در جامعه ناامن امکان‌پذیر نیست

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: در جامعه ناامن تولید هویت امکان‌پذیر نیست اما با توجه به وضعیت مناسب امنیتی در ایران اسلامی می‌توان ادعا کرد که کشوری باهویت هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد قبل از ظهر دوشنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروی انتظامی استان زنجان، افزود: جمهوری اسلامی ایران امن‌ترین کشور در جهان است که این امنیت مرهون جانفشانی‌ و از خودگذشتگی نیروهای مسلح است.
 
وی تصریح کرد: نیروهای مسلح در طول 32 سال گذشته در خط مقدم دفاع‌ از امنیت کشور اقدام به مقابله و خنثی‌سازی توطئه‌های داخلی و خارجی بودند و همین مسئله در حال حاضر امنیت را برای مردم به ارمغان آورده است.
 
رئوفی‌نژاد ادامه داد: حذف امنیت از کشور، یکی از اهداف دشمنان نظام است زیرا آنها به این نکته پی‌برده‌اند که گرفتن امنیت به معنای از بین بردن هویت و پیچاندن طومار انقلاب است.
 
استاندار زنجان با بیان اینکه امنیت کشور و استان به سادگی به دست نیامده است، افزود: شهادت بیش از 40 هزار نفر، نشان‌دهنده این امر است که آرامش فعلی جامعه به سادگی به دست نیامده و تا زمان فعلی نیز تأثیرگذاری خود را داشته است.
 
رئوفی نژاد به الگوگیری سایر کشورها از انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: دلیل این امر، امنیت موجود در کشور است و همین موضوع باعث شده است انقلاب ایران به سایر ملت‌ها صادر شود.
 
استاندار زنجان همچنین به جایگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تولید امنیت اشاره کرد و یادآور شد: این نیرو در خط مقدم مقابله با ناهنجاری‌ها و تخلفات قرار دارد و مأموران نیروی انتظامی با جان‌فشانی خود زحمات فراوانی برای داشتن کشور امن متحمل می‌شوند.
 
رئوفی نژاد با اشاره به اینکه نیروی انتظامی استان زنجان افتخار ایران و عزت استان است، افزود: مسئولیت این نیرو نسبت به گذشته با توجه به حجم تهدیدات علیه کشور و نظام بسیار سنگین است.
 
رئوفی‌نژاد به ضرورت توجه به توسعه امنیت در جامعه نیز اشاره کرد و افزود: همگان بر این باورند که جامعه در سایه امنیت، توسعه می‌یابد و باید اذعان کرد که موجودیت جامعه بشری با موضوع امنیت گره خورده است.
کد مطلب 1429243

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