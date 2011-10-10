به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد قبل از ظهر دوشنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروی انتظامی استان زنجان، افزود: جمهوری اسلامی ایران امن‌ترین کشور در جهان است که این امنیت مرهون جانفشانی‌ و از خودگذشتگی نیروهای مسلح است.

وی تصریح کرد: نیروهای مسلح در طول 32 سال گذشته در خط مقدم دفاع‌ از امنیت کشور اقدام به مقابله و خنثی‌سازی توطئه‌های داخلی و خارجی بودند و همین مسئله در حال حاضر امنیت را برای مردم به ارمغان آورده است.

رئوفی‌نژاد ادامه داد: حذف امنیت از کشور، یکی از اهداف دشمنان نظام است زیرا آنها به این نکته پی‌برده‌اند که گرفتن امنیت به معنای از بین بردن هویت و پیچاندن طومار انقلاب است.

استاندار زنجان با بیان اینکه امنیت کشور و استان به سادگی به دست نیامده است، افزود: شهادت بیش از 40 هزار نفر، نشان‌دهنده این امر است که آرامش فعلی جامعه به سادگی به دست نیامده و تا زمان فعلی نیز تأثیرگذاری خود را داشته است.

رئوفی نژاد به الگوگیری سایر کشورها از انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: دلیل این امر، امنیت موجود در کشور است و همین موضوع باعث شده است انقلاب ایران به سایر ملت‌ها صادر شود.

استاندار زنجان همچنین به جایگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تولید امنیت اشاره کرد و یادآور شد: این نیرو در خط مقدم مقابله با ناهنجاری‌ها و تخلفات قرار دارد و مأموران نیروی انتظامی با جان‌فشانی خود زحمات فراوانی برای داشتن کشور امن متحمل می‌شوند.

رئوفی نژاد با اشاره به اینکه نیروی انتظامی استان زنجان افتخار ایران و عزت استان است، افزود: مسئولیت این نیرو نسبت به گذشته با توجه به حجم تهدیدات علیه کشور و نظام بسیار سنگین است.

رئوفی‌نژاد به ضرورت توجه به توسعه امنیت در جامعه نیز اشاره کرد و افزود: همگان بر این باورند که جامعه در سایه امنیت، توسعه می‌یابد و باید اذعان کرد که موجودیت جامعه بشری با موضوع امنیت گره خورده است.