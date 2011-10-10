برنامه های هفته هنر فارس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه ها شامل اجرای شش نمایش خیابانی، دو تئاتر، سه اجرای کودک، یک کنسرت موسیقی و آیین بزرگداشت حافظ است.

هفته هنراستان فارس هجدهم مهرماه جاری با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون وزیر در امور هنری و استاندار فارس در فرهنگسرای نیاوران تهران گشایش خواهد یافت.

همچنین نمایش کودک "جی جی بی جی" همه روزه تا تاریخ 21 مهرماه جاری در ساعت 11 صبح توسط هنرمندانی از استان فارس به روی صحنه می رود.

سالن اصلی این مجموعه روزهای 19 و 20 مهرماه، ساعت 17 میزبان تئاتر "هود در آتش" کاری از گروه نمایش استان فارس خواهد بود.

گروه موسیقی پاسارگاد نیز برای اجرای موسیقی سنتی استان فارس 19 مهرماه ساعت 19 به روی صحنه خواهد رفت.

بعد از ظهر روزهای 20 و 21 مهرماه نیز تئاتر خیابانی و پرده خوانی در فضای باز این فرهنگسرا اجرا می شود.

از برنامه های ویژه هفته هنر فارس، برگزاری آیین بزرگداشت حافظ همزمان با روز ملی بزرگداشت این شاعر پر اوازه ایرانی است که 21 مهرماه ساعت 16 با حضور حافظ شناسان و استادان این حوزه در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران برپا می شود.

همچنین نمایشگاهی ازآثار صنایع دستی، هنرهای تجسمی، عکس، نقاشی و خوشنویسی استان فارس در طول زمان برگزاری هفته هنر فارس، در گالری شماره یک فرهنگسرای نیاوران دایر خواهد بود و علاقه مندان می توانند همه روزه از ساعت 10 صبح تا هفت شب از این آثار دیدن کنند.

هفته هنر استان فارس ششمین هفته هنر استانهاست که در سال جاری به میزبانی فرهنگسرای نیاوران و با همکاری معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس برگزار می شود.