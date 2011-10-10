به گزارش خبرنگار مهر، سید حمیدرضا علم بعد از ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان پایانه مسافربری بوشهر افزود: به منظور نظم بخشی به جابجایی مسافر، جلوگیری از دلالی گری و صرفه جویی در وقت و هزینه مردم،از ابتدای آبانماه فروش بلیت در پایانه مسافربری بوشهر ممنوع می شود.

وی اظهارداشت: مقدمات این کار با همکاری انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل مسافر، مسئولان پایانه و پاسگاه انتظامی مستقر در پایانه فراهم شده و از تاریخ یاد شده به هیچ وجه در پایانه مسافربری بوشهر بلیت دستی فروخته نمی شود.

علم اضافه کرد: مردم و مسافران به جای مراجعه به پایانه و دریافت بلیت مسافرت می توانند از طریق اینترنت و رایانه شخصی خود و یا با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت در سطح شهرها و روستاها و دفاتر شرکت های حمل ونقل مسافر بلیت مسافرت به شهرهای دلخواه خود راتهیه کنند.

سرپرست حمل ونقل وپایانه های استان بوشهر گفت:برابر مقررات وآیین نامه های حمل ونقل جاده ای، پایانه های مسافری فقط سکویی برای سوار شدن و تخلیه مسافر هستند و فروش بلیت در آنها ممنوع است.

وی اظهار امیدواری کرد با همراهی مردم و مساعدت مسئولان و تمهیدات پیش بینی شده ممنوعیت فروش بلیت در پایانه اجرایی و موجب حذف دلالی گری و جارزنی در پایانه بوشهر شود.