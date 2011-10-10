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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۵۰

از ابتدای آبان/

فروش بلیت در پایانه مسافربری بوشهر ممنوع می شود

فروش بلیت در پایانه مسافربری بوشهر ممنوع می شود

بوشهر- خبرگزاری مهر: سرپرست حمل ونقل وپایانه های استان بوشهر از ممنوعیت فروش بلیت در پایانه مسافربری بوشهر از ابتدای آبان امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمیدرضا علم بعد از ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان پایانه مسافربری بوشهر افزود: به منظور نظم بخشی به جابجایی مسافر، جلوگیری از دلالی گری و صرفه جویی در وقت و هزینه مردم،از ابتدای آبانماه  فروش بلیت در پایانه مسافربری بوشهر ممنوع می شود.

وی اظهارداشت: مقدمات این کار با همکاری انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل مسافر، مسئولان پایانه و پاسگاه انتظامی مستقر در پایانه فراهم شده و از تاریخ یاد شده به هیچ وجه در پایانه مسافربری بوشهر بلیت دستی فروخته نمی شود.

علم اضافه کرد: مردم و مسافران به جای مراجعه به پایانه و دریافت بلیت مسافرت می توانند از طریق اینترنت و رایانه شخصی خود و یا با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت در سطح شهرها و روستاها و دفاتر شرکت های حمل ونقل مسافر بلیت مسافرت به شهرهای دلخواه خود راتهیه کنند.

سرپرست حمل ونقل وپایانه های استان بوشهر گفت:برابر مقررات وآیین نامه های حمل ونقل جاده ای، پایانه های مسافری فقط سکویی برای سوار شدن و تخلیه مسافر هستند و فروش بلیت در آنها ممنوع است.

وی اظهار امیدواری کرد با همراهی مردم و مساعدت مسئولان و تمهیدات پیش بینی شده ممنوعیت فروش بلیت در پایانه اجرایی و موجب حذف دلالی گری و جارزنی در پایانه بوشهر شود.

کد مطلب 1429246

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