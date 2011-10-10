تولید میگوی پرورشی بوشهر 800 تن افزایش یافت

علی صالح پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در اردیبهشت ماه امسال 350 میلیون قطعه بچه میگو در یک هزار و 250 استخر پرورشی رهاسازی شد که با گذشت نزدیک به پنج ماه برای برداشت آماده شدند .

وی با بیان اینکه از ابتدای فصل برداشت میگوی پرورشی استان، تاکنون 14 درصد میگوی پرورشی استان برداشت شده است، افزود: از چهار هزار تن میگویی که تا پایان فصل برداشت می شود تا کنون 550 تن برداشت شده است .

معاون آبزی پروری شیلات استان بوشهر با اشاره به اینکه میگوی مزارع پرورشی استان از نوع وانامی و بومی آمریکای جنوبی است، گفت: این میزان میگو از 26 مزرعه به وسعت 178 هکتار برداشت شده است .