تولید میگوی پرورشی بوشهر 800 تن افزایش یافت

علی صالح پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در اردیبهشت ماه امسال 350 میلیون قطعه بچه میگو در یک هزار و 250 استخر پرورشی رهاسازی شد که با گذشت نزدیک به پنج ماه برای برداشت آماده شدند.
وی با بیان اینکه از ابتدای فصل برداشت میگوی پرورشی استان، تاکنون 14 درصد میگوی پرورشی استان برداشت شده است، افزود: از چهار هزار تن میگویی که تا پایان فصل برداشت می شود تا کنون 550 تن برداشت شده است.
معاون آبزی پروری شیلات استان بوشهر با اشاره به اینکه میگوی مزارع پرورشی استان از نوع وانامی و بومی آمریکای جنوبی است، گفت: این میزان میگو از 26 مزرعه به وسعت 178 هکتار برداشت شده است.
صالح پور با بیان اینکه پارسال سه هزار و 195 تن میگو از مزارع پرورش میگو استان برداشت شده است، یادآور شد:60 درصد میگوی پرورشی کشور در استان بوشهر تولید می شود که در بازارهای داخلی به فروش می رسد .
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