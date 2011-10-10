عیار طلاهای وارداتی واقعی نیست/ طلای خارجی معضل بازار یزد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حبیبی پیش از ظهر دوشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: طلاهای وارداتی اکنون به یکی از معضلات بازار طلای یزد تبدیل شده زیرا عیار واقعی طلاها با آنچه که اعلام می‌ شود، مطابقت ندارد.

وی بیان داشت: طلاهای خارجی عمدتا طلاهای عیار بالا معرفی شده اند اما واقعیت این است که عیار این طلاها مشکل دارد و این امر اکنون به معضل بازار طلای یزد تبدیل شده است.

حبیبی عنوان کرد: به منظور سنجش عیار طلاهای داخلی نیز از سوی موسسه استاندارد به طلاسازان و طلا فروشان کد شناسایی ارائه شده و طلاهای آنها بر اساس این کد مورد سنجش قرار می گیرد.

470 طلا فروش یزدی کد شناسایی دریافت کردند

وی یادآور شد: در این راستا تاکنون 470 طلافروش کد شناسایی دریافت کرده اند که 40 مورد از این کدها در سال جاری صادر شده است.

حبیبی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به توسعه تولید سوسیس و کالباس بیان داشت: عمده سوسیس و کالباسها در شرایط استاندارد تولید نمی شوند.

وی ادامه داد: برای سنجش استانداردهای این محصولات پرطرفدار نیز پیگیری هایی انجام شده و تاکنون نیز به نتایج خوبی رسیده ایم.

استاندارد خدمات مورد سنجش قرار می گیرد

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه استاندارد در گذشته تنها در زمینه کالا برای مردم شناخته شده اما اکنون مدتی است که استاندارد خدمات نیز سنجیده می ‌شود، افزود: استاندارد خدمات شامل کنترل انواع باسکولهای سبک و سنگین، ترازوها، وسایل اندازه ‌گیری و سنجش، کالیبراسیون، پمپ بنزین ‌ها، سکوهای شارژ گاز مایع، آسانسورها، شهربازیها شامل زمین و تجهیزات، نازلهای پمپ بنزین، عیار طلا و کنترل بازار در سطح عمده‌ فروشی و خرده ‌فروشی است.

وی افزود: بر همین اساس بیش از سه هزار و 300 آزمون، 494 بازرسی از واحدهای تولیدی، 50 بازرسی از واحدهای صنفی، 13 بازرسی از مسکن مهر، 15 بازرسی از شهربازیهای یزد و 12 بازرسی از آسانسورها در سال جاری انجام شده که به دنبال این بازدیدها 441 تذکر و اخطار به متخلفان اعلام شده است.

امسال 60 پروانه کاربرد علامت استاندارد در یزد صادر شد

حبیبی با اشاره به صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد در استان یزد عنوان کرد: سال گذشته 103 پروانه کاربرد علامت استاندارد در یزد صادر شد که این رقم در شش ماه نخست سال جاری به 60 مورد رسیده است.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان یزد در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اولویتهای این اداره در سال جاری عنوان کرد: اجرای طرح‌های تجا، طاها، استانداردهای انرژی و ارگانیک و ... را از مهم‌ترین اولویت‌های این موسسه برشمرد.

طرح تجا در یزد اجرا می شود

حبیبی یادآور شد: طرح توسعه جامع استانداردسازی (تجا) از جمله طرحهای مصوب مجلس در سال گذشته است که با تصویب آن، ورود همه کالاهای صنعتی به کشور مشمول استاندارد صنعتی است و ترخیص آنها نیز منوط به تایید ادارات استاندارد است.

وی ادامه داد: بر این اساس از اول شهریورماه سال 90، همه اقلامی که می‌خواهد ثبت سفارش شود باید ابتدا نمونه آن مورد سنجش استاندارد قرار گیرد و پس از طی مراحل پیش‌بینی شده، ثبت سفارش شوند.

حبیبی افزود: طرح تجا می ‌گوید همه کالاهای صنعتی تولید داخل نیز باید تحت یک استاندارد تولید شوند که این استاندارد می‌تواند ملی، بین ‌المللی و حتی کارخانه ‌ای باشد.

14 اکتبر هر سال، در تقویم استاندارد روز جهانی استاندارد نامگذاری شده که این روز با 22 مهرماه مصادف شده است.