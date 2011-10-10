2000 اثر در جشنواره «سرزمین محبوب من» داوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اولین جشنواره ملی - ادبی «سرزمین محبوب من» صبح امروز دوشنبه 18 مهر با حضور علی عبدالهی دبیر جشنواره و سیدمحمد حسین علایی مدیر کل فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی در محل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار شد.

علایی: استقبال از شبکه کتابخوانان حرفه‌ای کشور خوب بوده است

در این مراسم سیدمحمد حسین علایی مدیر کل فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری برای گسترش و ترویج فعالیت‌های کتابخوانی در جامعه گفت: در نخستین گام برای تحقق منویات ایشان، ما شبکه کتابخوانان حرفه‌ای کشور را راه‌اندازی کرده‌ایم که همه افراد می‌توانند در این شبکه اجتماعی نظراتشان را درباره کتاب‌های مختلف به اشتراک بگذارند و خوشبختانه بازخورد بسیار خوبی هم تاکنون در جامعه داشته است.

به گفته مدیرکل فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در مسابقات کتابخوانی که از سوی این نهاد برگزار شده، استقبال خوبی از طرف اقشار مختلف از جمله دانش‌آموزان، زنانه خانه‌دار، طلاب و دانشجویان صورت گرفته است.

علایی افزود: از این پس گروه مشاوره و ارزیابی ما، سیر مطالعاتی در کشور را پیگیری می‌کند و در همین راستا افرادی که به کتابخانه‌ها می‌آیند ولی نمی‌دانند چه کتاب‌هایی را بهتر است مطالعه کنند، راهنمایی خواهند کرد.

وی گفت: همچنین ما اقدام به راه‌اندازی کانون‌های متعدد ادبی در کتابخانه‌های عمومی کشور کرده‌ایم و به زودی کانون‌های قرآن و نهج‌البلاغه هم راه‌اندازی خواهد شد.

مدیرکل فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در ادامه از برگزاری اولین جشنواره ملی - ادبی «سرزمین محبوب من» در هفته جاری و معرفی برگزیدگان آن در مراسم اختتامیه آن خبر داد که ساعت 16 روز چهارشنبه (20 مهر) در سالن سوره حوزه هنری برگزار می‌شود.

به گفته علایی این جشنواره شعرهای کلاسیک، نیمایی، سرود و ترانه را در محورهای روح معنویت، تعبد و توحید، اسلام مبتنی بر قرآن و مودت اهل بیت، ولایت مداری، سرزمین ایران، زبان و خط فارسی، تمدن و تاریخ ایران، مهدویت، انتظار و رسالت تاریخی ایرانیان مورد داوری قرار داده است.

دریافت 1659 اثر از کاریکاتوریست‌های 65 کشور برای رقابت در مسابقه «کاریکاتور کتاب»

وی در پایان سخنانش همچنین از دریافت 1659 اثر از کاریکاتوریست‌های 65 کشور برای رقابت در مسابقه کاریکاتور کتاب که اواخر امسال در تهران برگزار می‌شود، خبر داد.

در این نشست همچنین علی عبدالهی مسئول کانون‌های ادبی وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به فعالیت 300 کانون ادبی در سراسر کشور، ابراز امیدواری کرد این تعداد تا پایان سال به 500 کانون ادبی برسد.

2000 اثر در جشنواره سرزمین محبوب من داوری شده است

دبیر جشنواره «سرزمین محبوب من» سپس هدف از برگزاری این جشنواره را زمینه‌سازی برای بهره‌برداری از پتانسیل اعضای کانون‌های ادبی عنوان کرد و از داوری 2000 اثر در نخستین دوره آن خبر داد و گفت: بیشتر آثار حول محور مهدویت و انتظار و در رده بعدی سرزمین من (ایران) بوده است.