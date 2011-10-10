52 میلیون واکسن در مرغداری ‌های خراسان جنوبی مصرف شد

محمود قربان ‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 52 میلیون و 432 هزار و 650 واکسن در واحد‌های مرغداری استان مصرف شده که این امر با همکاری بخش خصوصی انجام شده است.

وی اضافه کرد: در شش ماه نخست سال جاری پنج هزار و 751 مورد انواع آزمایشات میکروبی و سرولوژی طیور توسط آزمایشگاه مرکز استان انجام شده است.

قربان ‌زاده از معالجات حدود دو میلیون 797 هزار و 756 مورد دام و طیور توسط بخش خصوصی خبر داد و بیان داشت: از این میزان 83 مورد انواع جراحی ‌ها بوده که بر روی انواع دام و طیور در سطح استان انجام شده است.

وی با بیان اینکه این سازمان تا حدودی در بخش خصوصی فعالیت می کند، اظهار داشت: تمامی فارغ التحصیلان دامپزشکی باید در این سازمان کارت عضویت داشته باشند.

قربان ‌زاده با بیان اینکه 260 نفر عضو نظام دامپزشکی خراسان جنوبی هستند، عنوان کرد: از این تعداد 242 نفر مرد و 18 نفر زن و 70 نفر از این افراد دارای مدرک دکترا، 27 نفر کارشناس، 136 نفر کاردان و 25 نفر تکنسین هستند.

رئیس نظام دامپزشکی خراسان جنوبی در پایان با بیان اینکه 37 واحد در بخش خصوصی در استان فعال است، یادآور شد: از این میزان 10کلینیک دامپزشکی، 14 داروخانه، هشت مرکز واکسیناسیون، چهار مرکز فروش و پخش دارو و واکسن در استان فعالیت می ‌کنند.