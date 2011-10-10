حملات دشمن در زمینه جنگ نرم افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی شرفی قبل از ظهر دوشنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح استان زنجان با بیان اینکه دشمن با ناتوی فرهنگی در حال مقابله با دستاوردهای انقلاب اسلامی است، گفت: توسعه شبکه‌های ماهواره‌ای و سرمایه‌گذاری برای قاچاق موادمخدر و مشروبات و سست کردن اعتقادات دینی جوانان از جمله اقدامات غرب علیه ایران و سایر کشورهای آزاده است.

وی افزود: اگر در مقابله با تهدیدات نرم دشمن، کوچک‌ترین کوتاهی و غفلتی صورت گیرد، قطعاً صدمات جبران‌ناپذیری به کشور وارد خواهد شد که این امر ضرورت افزایش بیداری و بصیرت جامعه را نشان می‌دهد.

فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان با بیان اینکه نیروی انتظامی، اقدامات وسیعی برای مقابله با تهدیدات انجام می‌دهد، اظهار کرد: در این نیرو سعی می‌شود با رویکرد جامعه‌محوری شرایط برای ارتقاء امنیت فراهم شود.

سرهنگ شرفی به رویکرد فعلی نیروی انتظامی برای مقابله با تهدیدات، اشاره کرد و یادآور شد: شناخت و مدیریت بسترهای وقوع جرم و ایجاد تعادل، از جمله برنامه‌های نیروی انتظامی برای ایجاد امنیت در کشور است.