توجه به مرمت ابنیه تاریخی حرم حضرت معصومه(س)

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سروش گفت: بخش فنی و مهندسی، متولی فعالیتهای فنی و مهندسی آستانه است و نگهداری و مرمت ضریح مطهر، اجرای طرحهای توسعهای حرم، برنامه ریزی برای سرمایه گذاری زمینهای آستانه مقدسه در اقصی نقاط شهر و کشور و اجرای فنی و مهندسی بناها و ساختمانهای متعلق به آستانه مقدسه در خارج از محدوده حرم از جمله وظایف بخش مدیریت فنی و مهندسی است.
وی افزود: صوت و برق، تاسیسات مکانیکی، مخابرات و بیسیم، اداره ساختمانهای آستانه مقدسه ازدیگر واحدهای بخش فنی و مهندسی است.
مدیر فنی و مهندسی آستانه مقدسه قم با اشاره به اینکه غرفه فنی و مهندسی با حضور در پنجمین نمایشگاه آستان کریمه دستاوردهای ده سال اخیر خود را در اجرای طرحهای توسعه حرم مطهر به نمایش گذاشت اظهار داشت: توسعه ضلع جنوبی آستانه مقدسه از سال ۸۱ تا ۸۳ که شامل شبستان امام خمینی (ره) و خیابان شبستان میباشد، توسعه ضلع غربی حرم مطهر و احداث صحن جوادالائمه، باز سازی رودخانه، الحاق ۲۲ هزار متر مربع فضای باز به محوطه حرم مطهر تا سال ۸۸، توسعه ضلع شرقی حرم مطهر از خیابان ارم و ابتدای طرح حرم تا جمکران، احداث مدرسهای حوزه علمیه به مساحت ۱۳ هزار متر مربع، همچنین احداث موزه، کتابخانه، شبستان و احداث صحن جامع فاطمی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع در ابتدای طرح حرم تا جمکران که از نظر جذب زائر و خدمات رسانی حائز اهمیت است از جمله دست آوردهای مدیریت فنی و مهندسی آستانه مقدسه است.
وی با بیان اینکه بخش فنی و مهندسی به صورت متمرکز کار خود را از سال ۷۱ در آستانه مقدسه قم آغاز کرده است گفت: شاخص فعالیتهای این بخش حفظ و مرمت بیوتات حرم مطهر، مشارکت و سودآوری در طرحهای عمرانی است.
مدیر فنی و مهندسی آستانه مقدسه قم در ادامه تصریح کرد: مهمترین رویکرد این بخش در پنجمین نمایشگاه آستان کریمه اهل بیت که در ایام دهه کرامت در برگزار شد، اطلاع رسانی به مردم و پاسخ به سوالات آنان در زمینه طرحهای توسعه آینده آستانه مقدسه قم است.
وی همچنین افزود: حضور و بازدید مردم در این نمایشگاه از غرفه فنی و مهندسی و اهمیت طرحهای توسعهای حرم برای هموطنان و دریافت نظرات آنان و پرسشهای مردم در خصوص طرحهای توسعهای حرم موجب میشود تا وظیفه این غرفه به مراتب بیشتر شود.
سروش در پایان با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه آستان کریمه کمک موثری به بهبود روند طرحهای توسعهای حرم مطهر میکند عنوان کرد: امیدواریم در نمایشگاههای آینده با برنامه ریزی دقیق، ارئه برنامههای محتوایی به مردم و آسیب شناسیهای موردی گام بزرگ تری در مسیر تحقق اهداف بلند مدت آستانه مقدسه قم برداریم.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر فنی و مهندسی آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) گفت: حفظ، نگهداری، مرمت ابنیه تاریخی و مشارکت در اجرای طرحهای توسعه حرم مطهر مهمترین رسالت مدیریت فنی و مهندسی آستانه مقدسه معصومه(س) است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سروش گفت: بخش فنی و مهندسی، متولی فعالیتهای فنی و مهندسی آستانه است و نگهداری و مرمت ضریح مطهر، اجرای طرحهای توسعهای حرم، برنامه ریزی برای سرمایه گذاری زمینهای آستانه مقدسه در اقصی نقاط شهر و کشور و اجرای فنی و مهندسی بناها و ساختمانهای متعلق به آستانه مقدسه در خارج از محدوده حرم از جمله وظایف بخش مدیریت فنی و مهندسی است.
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