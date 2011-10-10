لزوم تشکیل شواریعالی قرآن در آذربایجان شرقی/ هماهنگی نهادهای قرآنی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ مهدی قره شیخلو پیش از ظهر دوشنبه در نشست مشترک با مدیرکل تبلیغات اسلامی و معاون سیاسی امنیتی استانداری اذربایجان شرقی پیشنهاد کرد: برای گسترش جایگاه قرآن در جامعه هر استاندار یک مشاور قرآنی داشته باشد که برای تبیین جایگاه قرآنی، هم از لحاظ محتوایی و ساختاری فعالیت ویژه و موثری خواهد بود.

وی اضافه کرد: استانداری حمایتهای خود را از فعالیتهای قرآنی بخصوص فعالیتهای سازمان تبلیغات ادامه دهند، که در توسعه و گسترش فرهنگ دینی مردم نقش موثری خواهد داشت.

رئیس دارالقران الکریم کشور با بیان اینکه، اساسنامه سازمان تبلیغات در سال 87 بازنگری شده و در اساسنامه جدید مسئولیت سه موضوع قرآنی به این سازمان واگذار شده است، اظهار داشت: این مسئولیتها عبارت از توسعه آموزشهای قرانی، ساماندهی مشارکتهای مردمی در فعالیتهای قرانی و نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم هستند.

وی ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی پیشکسوت ترین مجموعه در اجرای فعالیتهای قرانی در کشور است که هزار و 500 مرکز مردمی قرانی و دو هزار خانه قرآن روستایی با مجوز و تحت پوشش تبلیغات اسلامی فعالیت می کنند.

شیخلو افزود: برای ساماندهی این موسسات در هر استان یک اتحادیه موسسه قرآن داریم که آذربایجان شرقی نیز آغازگر این فعالیتها بوده است.

وی با اشاره به مفاهیم و آموزه های قرانی اظهار داشت: قرآن کریم بر این امر تاکید فراوان دارد که: اگر به دنبال توسعه اقتصادی جامعه هستید با به توسعه فرهنگی توجه داشته و مسائل دینی و فرهنگی را در جامعه پیاده کنید.

مهدی شیخلو افزود: در این زمینه بیش از 50 دوره کارگاهی با عنوان مهارتهای زندگی قرانی در دو سال اخیر تشکیل شده است.