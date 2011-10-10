قنات باغ فتح آباد در تبریز ثبت ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی افزود: قدمت این قنات واقع در باغ تاریخی فتح آباد به دوره ایلخانی می رسد.

محمدی عنوان کرد: معماری کنونی قنات مربوط به دوره قاجاریه است، اما بر اساس متون تاریخی کالبد اولیه باغ فتح آباد به زمان فرمانروایی ایلخانان مغول و وزارت خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی می رسد.

وی یادآور شد: در وقف نامه خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی از این باغ و قنات آن بسیار سخن گفته شده و از قنات با عنوان کهریز یاد شده است.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان با بیان اینکه باغ فتح آباد در گذشته به صورت جداگانه ثبت ملی شده است، تشریح کرد: مالکیت کنونی این باغ به عهده سازمان آموزش و پرورش است.

محمدی با اشاره به آسیب های وارده به این اثر گفت: تصرف زمین های حریم قنات توسط روستاییان و دو تکه شدن باغ ثبت شده تاریخی و قنات آن به وسیله بزرگراه تبریز تهران از جمله آسیب های انسانی و مدیریتی وارد به این مجموعه به شمار می رود.

وی یادآور شد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرمت،حفظ و نگهداری از مجموعه باغ و قنات فتح آباد را به عهده دارد

رئیس شورای ثبت آثار تاریخی استان عنوان کرد: قنات باغ فتح آباد تبریز به شماره 30275 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.