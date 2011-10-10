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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۳

دهقانی به مهر خبر داد:

خطوط پروازی کرمان گسترش می یابد

خطوط پروازی کرمان گسترش می یابد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آژانس هواپیمایی جنوب شرق کرمان از راه اندازی پروازهای کرمان به شهرهای اصفهان، بندرعباس و قشم خبر داد.

مسعود دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروازهای مستیم کرمان– اصفهان، کرمان– بندرعباس و کرمان– قشم در کرمان راه اندازی می شود.

وی زمان راه اندازی این پروازها را 20 مهر ماه سال جاری عنوان کرد و ابراز داشت: پروازهای مذکور به صورت چارتر در روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته انجام خواهد شد.

دهقانی با بیان اینکه پرواز کرمان- کوالالامپور به زودی راه اندازی می شود گفت: برای این خط هوایی تورهای ویژه ای با قیمت گذاری مناسب تعریف شده است.

این مسئول ادامه داد: برقراری این پروازها علاوه بر اینکه شرایط سفر را برای هم استانی ها آسان می سازد، از نظر کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان و انرژی نیز بسیار تاثیر گذار است.

وی با بیان اینکه وجود خطوط هوایی متنوع  زمینه ساز ایجاد اشتغال پایدار است ابراز داشت: انجام این قبیل پروازها موجب رونق و توسعه بخش های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری استان کرمان می شود.

کد مطلب 1429267

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