خطوط پروازی کرمان گسترش می یابد

مسعود دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروازهای مستیم کرمان– اصفهان، کرمان– بندرعباس و کرمان– قشم در کرمان راه اندازی می شود.

وی زمان راه اندازی این پروازها را 20 مهر ماه سال جاری عنوان کرد و ابراز داشت: پروازهای مذکور به صورت چارتر در روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته انجام خواهد شد.

دهقانی با بیان اینکه پرواز کرمان- کوالالامپور به زودی راه اندازی می شود گفت: برای این خط هوایی تورهای ویژه ای با قیمت گذاری مناسب تعریف شده است.

این مسئول ادامه داد: برقراری این پروازها علاوه بر اینکه شرایط سفر را برای هم استانی ها آسان می سازد، از نظر کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان و انرژی نیز بسیار تاثیر گذار است.

وی با بیان اینکه وجود خطوط هوایی متنوع زمینه ساز ایجاد اشتغال پایدار است ابراز داشت: انجام این قبیل پروازها موجب رونق و توسعه بخش های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری استان کرمان می شود.