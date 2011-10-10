توانایی خود را مقابل ایران نشان می دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، فوزی در نشست خبری پیش از دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و بحرین که پیش از ظهر امروز در سالن کنفرانس آکادمی فوتبال کمپ تیم های ملی برگزار شد با بیان این مطلب افزود: این برای نخستین بار است که می خواهم مقابل تیم ملی فوتبال ایران بازی کنم.

وی با تمجید از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران گفت: ایران از بازیکنان خیلی خوبی بهره می برد. من برای اولین بار نیست که مقابل تیمی به این خوبی بازی می کنم. در بازی فردا با انگیزه کامل به میدان خواهم آمد.

هافبک تیم ملی فوتبال بحرین در پاسخ به پرسش خبرنگار هموطنش مبنی بر اینکه "آیا بازی با ایران یکی از بزرگترین بازی های شماست"،گفت: این یکی از بزرگترین بازی هایی است که تجربه خواهیم کرد و امیدوارم بتوانم تواناییهای خود را در این بازی نشان دهم.

وی همچنین در خصوص غیبت محمد سالمی کاپیتان تیم ملی فوتبال بحرین در دیدار مقابل ایران گفت: سالمی کاپیتان و بخشی از تیم ماست قطعا در بازی فردا به گونه ای بازی خواهیم کرد که جای خالی او احساس نشود.

تیم ملی فوتبال بحرین در چارچوب هفته سوم از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا از ساعت 19:30 فردا سه شنبه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم ملی فوتبال کشورمان خواهد رفت.