به گزارش خبرگزاری مهر، رونی روز جمعه به دلیل لگدی که در دیدار با مونته نگرو در چارچوب رقابت های مقدماتی یورو 2012 به "میودراگ دزودکوویچ" زد از سوی داور کارت قرمز گرفت.

بر پایه گزارش ساکرنت، از آنجا این حرکت ملی پوش انگلستان غیر ورزشی بوده حتی این احتمال وجود دارد که این بازیکن کل دیدارهای گروهی رقابت های یورو 2012 را هم از دست بدهد.

ولفگانگ استارک، داور دیدار تیم های مونته نگرو - انگلستان، که اقدام به اخراج رونی در آن دیدار کرد، در این خصوص گفت: رونی بی آنکه مخالفتی کند، آن را رای را پذیرفت. این امر می تواند به صدور حکم در خصوص این بازیکن کمک کند. آن یک کارت قرمز مستقیم بود و من بی هیچ درنگی آن را به رونی نشان دادم. رونی هم فقط از زمین بیرون رفت.