  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۸

یوفا پنجشنبه در خصوص وین رونی تصمیم می‌گیرد

یوفا پنجشنبه در خصوص وین رونی تصمیم می‌گیرد

اتحادیه فوتبال اروپا، یوفا، روز پنج شنبه در خصوص محرومیت وین رونی که در دیدار با مونته‌نگرو از زمین اخراج شد تصمیم گیری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رونی روز جمعه به دلیل لگدی که در دیدار با مونته نگرو در چارچوب رقابت های مقدماتی یورو 2012  به "میودراگ دزودکوویچ" زد از سوی داور کارت قرمز گرفت. 

بر پایه گزارش ساکرنت، از آنجا این حرکت ملی پوش انگلستان غیر ورزشی بوده حتی این احتمال وجود دارد که این بازیکن کل دیدارهای گروهی رقابت های یورو 2012 را هم از دست بدهد.

ولفگانگ استارک، داور دیدار تیم های مونته نگرو - انگلستان، که اقدام به اخراج رونی در آن دیدار کرد، در این خصوص گفت: رونی بی آنکه مخالفتی کند، آن را رای را پذیرفت. این امر می تواند به صدور حکم در خصوص این بازیکن کمک کند. آن یک کارت قرمز مستقیم بود و من بی هیچ درنگی آن را به رونی نشان دادم. رونی هم فقط از زمین بیرون رفت.

کد مطلب 1429275

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها