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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۱

شهردار آق قلا خواهان همکاری بیشتر اصناف شد

شهردار آق قلا خواهان همکاری بیشتر اصناف شد

آق قلا - خبرگزاری مهر: شهردار آق قلا ضمن آمادگی هر نوع خدمات رسانی، از اصناف، بازاریان و کسبه خواستار همکاری بیشتر با این نهاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یول محمد وکیلی ظهر دوشنبه در همایش تحت عنوان " پلیس، امنیت، اصناف " افزود: یکی از مقوله های زیبایی و پیشرفت هر شهری همکاری تنگاتنگ اصناف و بازاریان با شهرداریها هستند.

وی اظهار داشت: رعایت حریم جلوی مغازه ها و عدم تجاوز به پیاده روها و جلوگیری از هر نوع سد معبر ضروری است.

وی عنوان کرد: رنگ آمیزی درب مغازه ها بصورت پایلوت بطوریکه با هماهنگی بعمل آمده با شورای شهر و مجمع امور صنفی تسهیلات ویژه ای برای بازاریان و اصناف در نظر گرفته شد.

شهردار آق قلا گفت: مسیر رنگ آمیزی از طرفهای مغازه های واقع از میدان مختومقلی تا پل جدید و از پل جدید تا چهار راه پمپ بنزین، 30 درصد معافیت عوارض صنفی از طریق مصوبه شورای شهر و 30 درصد معافیت عوارض صنفی از طریق مجمع امور صنفی لحاظ خواهد شد.
 
وکیلی بیان داشت: همچنبن سطل های زباله در جلوی مغازه ها بصورت مشارکتی با همکاری اصناف و شهرداری نصب می شود.             
 
کد مطلب 1429276

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