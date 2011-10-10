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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۷

محور تربت حیدریه - مشهد 15 روز محدودیت ترافیکی دارد

محور تربت حیدریه - مشهد 15 روز محدودیت ترافیکی دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر مرکز مدیریت راه های خراسان رضوی از محدودیت ترافیکی 15 روزه در محور تربت حیدریه - مشهد به منظور اجرای عملیات راهداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سیاسی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اجرای عملیات ماسه آسفالت از کیلومتر20 به طول پنج کیلومتر در این محور از امروز تا سه آبان ماه سال جاری، از ساعت 6 صبح تا 17عصر دارای محدودیت ترافیکی خواهد بود.

وی افزود: محور دوغایی - سلطان آباد سبزوار نیز  از کیلومتر34 به طول پنج کیلومتر از 17 مهرماه جاری به مدت30 روز از ساعت7 صبح  تا 17عصر دارای محدودیت ترافیکی خواهد بود.

گفتنی است، رانندگان می توانند با به کارگیری تمهیدات لازم و رعایت کامل نکات ایمنی، همزمان با اجرای عملیات راه سازی در مسیر تردد کنند.

کد مطلب 1429279

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