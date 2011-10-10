مسابقه فرهنگی "دل نوشته های کودکانه" در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه قصد دارد، در آستانه سفر رهبر معظم انقلاب به استان کرمانشاه مسابقه ای فرهنگی تحت عنوان "دل نوشته های کودکانه"‌ ویژه مهدکودک ها و پیش دبستانی ها برگزار کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: اطلاع رسانی های لازم برای شرکت در این مسابقه فرهنگی انجام شده است و کودکان کرمانشاهی می توانند سخن و حرف‌های دل خود را در قالب جملات کودکانه با مقام معظم رهبری در میان بگذارند.

حجت الاسلام آفتابی گفت: علاقمندان شرکت در این مسابقه تا روز پنج شنبه 21 مهرماه فرصت دارند آثار خود را به نشانی کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، جنب سینما استقلال، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، واحد روابط عمومی این اداره ارسال کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در پایان افزود: علاقمندان می توانند متن دل نوشته های کودکانه را بر روی سامانه www.delneveshte3.blogfa.com مشاهده کنند.