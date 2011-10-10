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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۳

"دری به خانه خورشید" گشوده شد/ شعرا در بیت آیت الله صدوقی

"دری به خانه خورشید" گشوده شد/ شعرا در بیت آیت الله صدوقی

یزد - خبرگزاری مهر: شاعران نامی کشور در نخستین نشست شعر رضوی با عنوان "دری به خانه خورشید" در بیت آیت الله صدوقی گردهم آمدند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با میلاد مسعود ثامن الحجج، علی بن موسی الرضا (ع) جمعی از شاعران نامی کشور و استان یزد بر اساس روال سالهای گذشته در دفتر آیت الله شهید صدوقی، چهارمین شهید محراب گردهم آمدند و به قرائت اشعار خود پرداختند.

این نشست امسال بدون حضور امام جمعه فقید یزد و با حضور بیت آیت الله صدوقی برگزار شد.

سهیل محمودی، افشین اعلا، فاطمه راکعی، احمد مسجد جامعی، ساعد باقری و 15 شاعر نامی دیگر کشور از دعوت شدگان به این مراسم بودند که جمعی از آنها با سفر به یزد در این شب شعر شرکت کردند.

علاوه بر شعرا، جمعی از خوشنویسان برتر استان یزد نیز در این مراسم حضور داشتند و آثار برجسته خود با موضوعات مرتبط با امام رضا (ع) را به نمایش گذاشتند.

امام جمعه بافق، یکی از معاونان صدا و سیمای مرکز یزد و ... نیز تعدادی از شرکت کنندگان در این نشست بودند.

در این نشست صمیمی شاعران به قرائت اشعار خود با موضوع امام رضا (ع) پرداختند و احمد مسجد جامعی و امام جمعه بافق نیز به بیان خاطراتی از امام جمعه فقید یزد پرداختند.

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عکس: مسعود ساکی

کد مطلب 1429283

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