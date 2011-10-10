پلیس و دادگستری در هرمزگان تفاهمنامه امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته ناجا و در سالروز میلاد حضرت ثامن الحجج (ع) طی مراسمی که با حضور رئیس کل دادگستری و فرماندهی انتظامی استان هرمزگان و معاونین و مسئولان مربوطه دو مجموعه در محل ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان انجام شد، تفاهمنامه پلیس و دادگستری امضاء و تبادل شد.

این تفاهمنامه که بر اساس نیاز سنجی های انجام شده قبلی و به همت اداره حقوقی و امور نمایندگان مجلس نیروی انتظامی استان هرمزگان تنظیم و توسط کارشناسان مربوطه در دو سازمان بررسی لازم انجام گرفته، مفاد همکاری را در 11 بند توضیح و تبیین کرده است.

از مهمترین مفاد تفاهمنامه که در بندهای یک و دو آن ذکر شده، همکاری پژوهشی و کاربردی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و همکاری متقابل در زمینه های کشف علمی جرائم ، شناسایی عوامل جرم زا، پیشگیری از وقوع جرم در فالب میز گرد و اتاق فکر است.