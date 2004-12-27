بخت ايران براي ميزباني جام جهاني فوتبال نوجوانان

به گزارش خبرنگار "مهر" در آخرين نشست فدراسيون بين المللي فوتبال شرايط ميزباني مسابقات قهرماني نوجوانان جهان بررسي و طبق تصميم گرفته شد ميزبان اين دوره از مسابقات در سال 2007 از بين ايران و كره جنوبي انتخاب شود.

تصميم نهايي در اين مورد پس از بازديد نهايي از كشورهاي مربوطه در تاريخ 18 اسفندماه سالجاري گرفته خواهد شد.