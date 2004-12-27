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۷ دی ۱۳۸۳، ۱۷:۱۰

بخت ايران براي ميزباني جام جهاني فوتبال نوجوانان

شانس ميزباني ايران جهت برگزاري مسابقات قهرماني نوجوانان جهان افزايش يافت.

به گزارش خبرنگار "مهر" در آخرين نشست فدراسيون بين المللي فوتبال شرايط ميزباني مسابقات قهرماني نوجوانان جهان بررسي و طبق تصميم گرفته شد ميزبان اين دوره از مسابقات در سال 2007 از بين ايران و كره جنوبي انتخاب شود.
تصميم نهايي در اين مورد پس از بازديد نهايي از كشورهاي مربوطه در تاريخ 18 اسفندماه سالجاري گرفته خواهد شد.

کد مطلب 142929

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