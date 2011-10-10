350 نقطه حادثه خیز در راه های خوزستان شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر رحمانی اظهار کرد: از این تعداد نقطه حادثه خیز در استان 247 نقطه در سالهای گذشته شناسایی شده که برای رفع حادثه خیزی آنها بیش از 660 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

وی گفت: از سال گذشته تاکنون نیز با همکاری مشترک پلیس راه، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و اداره کل راه و ترابری خوزستان 110 نقطه دیگر طبق استاندارد های جدید شناسایی شده است.

مدیر کل راه و ترابری استان خوزستان گفت: 50 نقطه از این نقاط رفع اشکال و 60 نقطه دیگر باقی مانده است.



رحمانی افزود: این نقاط که بیشتر در محورهای شریانی شامل اهواز- اندیمشک- پل زال، ایذه- دهدز، مسجد سلیمان - شهرکرد، آبادان - ماهشهر است با هرینه بیش از 200 میلیارد ریال رفع شدند.



وی در ادامه به نصب علائم ایمنی و هشداردهنده در طول جاده های استان اشاره کرد و افزود: سالیانه بیش از 400 هزار نوع علائم جاده ای شامل اخطاری، انتظامی، اطلاعاتی، هشداردهنده، مسیرنما و بازتاب های نوری در حاشیه راه ها نصب می شود.



رحمانی گفت: اعتباری معادل 80 میلیارد ریال برای این علائم در سطح جاده های استان هزینه شده است.



مدیر کل راه و ترابری استان خوزستان، اعتبار ایمنی اداره کل راه و ترابری استان را سالیانه بیش از 350 میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: این در حالی است که سالیانه 80 میلیارد ریال به این امر اختصاص می یابد.