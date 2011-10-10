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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۹

مهدوی:

جامعه موفق نیازمند مدارس پویاست

جامعه موفق نیازمند مدارس پویاست

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر خانواده و بانوان استانداری گلستان گفت: جامعه موفق نیازمند مدارس پویاست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهری مهدوی ظهر دوشنبه در بازدید از دبستان دخترانه بلال حبشی و در نشست با مدیر این مدرسه افزود: مدارس می توانند از میزان آسیب خانواده هاکم کنند و نجاتگر و احیاگر دانش آموزان باشند.

وی تاکید کرد: برای اینکه مدارس پویا داشته باشیم باید خانواده ها را جذب محافل آموزش کرد.

در این نشست مقرر شد ازکارشناسان مجرب تغذیه برای آموزش تغذیه به خانواده ها و کارشناسان مجرب مشاوره برای مشاوره والدین، دانش آموزان و معلمان دعوت بعمل آید.

قابل ذکر است مدیر کل دفتر خانواده و بانوان استانداری گلستان به همراه کارشناس دفتر خانواده و بانوان استان و کارشناس کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ضمن بازدید از دبستان دخترانه بلال حبشی شهرستان گرگان هدایایی به دانش آموزان این مدرسه اهدا کرد.
کد مطلب 1429292

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