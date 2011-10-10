تولید امنیت پایدار در جامعه نیازمند مشارکت مردم و دستگاه های دولتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد علی آخوندی گفت: ما باید در حوزه پیشگیری اجتماعی و تقویت باورهای دینی تلاش کنیم تا بتوانیم جامعه ای امن داشته باشیم و قطعا در تولید امنیت پایدار، نقش و تاثیر دستگاههای آموزشی و فرهنگی نباید نادیده گرفت.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان در ادامه به تشریح عملکرد و اقدامات و فعالیتهای انجام شده در بحث نظم و امنیت در استان پرداخت و اظهار داشت: در طول مدت یک سال گذشته طرحهای متعددی از قبیل طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز، طرح جمع آوری معتادین پر خطر ،طرح جمع آوری خرده فروشان و توزیع کنندگان، برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و طرح جمع آوری و دستگیری سارقان به عنف و زورگیری در سطح استان انجام شده است.

سردار آخوندی عنوان کرد: در اجرای این طرح ها هزار و 685 نفر معتادین پرخطر جمع آوری و به مراکز درمانی و باز پروری تحویل، 574 مرحله طرح پاکسازی محلات در استان اجرا و هزار و 141 منزل مورد بازرسی قرار گرفت است، 175 باند کوچک و بزرگ مواد مخدر متلاشی، 958 دستگاه خودرو حامل مواد مخدر توقیف، 45 قبضه اسلحه جنگی از قاچاقچیان کشف که در درگیری مسلحانه انجام شده 22 نفر از سوداگران مرگ به هلاکت و 17 نفر مجروح شده اند.

وی همچنین بیان داشت: در بخش انضباط عبور و مرور درون و برون شهری تلاشهای زیادی صورت گرفته به گونه ای که در شش ماهه اول سال جاری در بخش درون شهری 42 درصد و برون شهری 33 درصد کاهش فوتی در سطح استان داشته ایم و همچنین در نظر سنجی که در سطح ناجا صورت گرفته، استان هرمزگان به لحاظ احساس امنیت رتبه چهارم و در بحث رضایتمندی مردم از پلیس رتبه پنجم کشوری است.