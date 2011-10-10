ارتقای مطالعه مفید با ورود به شبکه اجتماعی میسر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صادق فرهمند امین ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری نهاد کتابخانه های عمومی استان اظهار داشت: استفاده از ظرفیتهای مراکز آموزشی، دانشگاهها، مدارس و نماز جمعه راههای ورود به شبکه اجتماعی مردم است.

به گفته وی با استفاده از این ظرفیتها اهداف نهاد کتابخانه های عمومی در حوزه های مختلف از جمله ارتقا سرانه مطالعه مفید و افزایش فضاهای مطالعاتی محقق خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان افزود: با اجرای طرح مطالعه یاوران و با مشارکت پرشور این اقشار در میان افراد جامعه، مدارس و خانواده ها، برنامه های فرهنگی و مسابقات آنلاین و مکتوب نیز مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

وی ترسیم برنامه های متعدد فرهنگی نظیر مسابقات علمی و کتابخوانی و تلاش برای ارتقا مطالعه مفید را نشان دهنده گذر از نحوه اداره سنتی کتابخانه ها دانست و یاد آورد شد: با استفاده از ظرفیتهای مردمی و حضور پرشور مردم، کتابخانه ها می توانند به عنوان نگین فرهنگی جامعه مطرح شوند.

فرهمند امین تولید و پرورش خبر و انعکاس فعالیتها و اقدامات کتابخانه ها را در پیشبرد اهداف کتابخانه ها موثر برشمرد و اضافه کرد: در این راستا تمام بخشهای ستادی و ادارات شهرستانی موظفند فعالیتهای کتابخانه ای و اقدامات شاخص را برای انعکاس از طریق رسانه ها و خبرگزاریها ارائه کنند.

وی به اجرای طرح فضا سازی فرهنگی کتابخانه ها اشاره کرد و ابراز داشت: در این طرح زندگینامه، پوستر تصویری و اسامی شهدای محله های اطراف کتابخانه ها جمع آوری و به نحو مطلوب به نمایش گذاشته خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان تجهیز نماز خانه در تمامی کتابخانه ها و رونمایی از شبکه کتابخوانان حرفه ای دردانشگاهها را از دیگر فعالیتهای جاری امور فرهنگی در ماههای آتی عنوان کرد.



کتابداران اردبیل در مسابقه آنلاین کتابخوانی کشور برگزیده شدند

چهار کتابدار از نهاد کتابخانه های عمومی استان اردبیل در مسابقات آنلاین سراسری شهریور ماه برگزیده کشوری شدند. تورج پیری، وحیده عباسی و حبیبه آقائی از کتابخانه های عمومی شهرستان اردبیل و موسی بیدار ازکتابخانه عمومی شهر اصلاندوز برندگان این مسابقات در شهریور ماه هستند.

مسابقات آنلاین در بخش مسابقات شبکه کتابخوانان حرفه ای از طریق امور فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور به صورت ماهانه برگزار می شود.

